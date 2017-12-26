رئيس اتحاد كرة القدم الروسي يتنحى عن منصبه بسبب فضيحة المنشطات

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برر موتكو تنحيه عن منصبه مؤقتا بأنه لا يريد أن يكون وجوده فيه عائقا في طريق التحقيقات
أعلن فيتالي موتكو، رئيس اتحاد كرة القدم الروسي، تنحيه مؤقتا عن منصبه الحالي لحين انتهاء إجراءات الطعن على قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بوقفه عن العمل في مجال كرة لقدم مدى الحياة على خلفية فضيحة المنشطات، وهو القرار الصادر في أوائل ديسمبر الجاري.
وقال موتكو إنه سوف يتنحى عن منصبه الحالي كرئيس لاتحاد كرة القدم في روسيا، لحين الانتهاء من إجراءات الطعن على قرار اللجنة الأوليمبية.
ورغم نفيه المتكرر التورط في تناول اللاعبين الروسيين المنشطات المحظورة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، حرمت روسيا من المشاركة في الأوليمبياد الشتوية 2018.
وبعد تنحيه المؤقت عن مهام منصبه، يستمر موتكو رئيسا للجنة المنظمة لبطولة كأس العام في كرة القدم الذي تجري أنشطته في روسيا الصيف المقبل.
وقال المفتش فيتالي ستيبانوف، الذي عمل في وقت سابق بالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، إن موتكو، وزير الرياضة الروسي السابق، "خطط ونفذ" برنامجا حكوميا لتناول لاعبين روسييين المنشطات. ونفت روسيا في مناسبات عدة رعاية برنامج لتعاطي اللاعبين الأولمبيين المنشطات.
وكانت شهادة ستيبانوف، التي كُشف عنها النقاب في ديسمبر ، سببا في حظر مشاركة روسيا في أوليمبياد 2018 في بيونغاتشان في كوريا الجنوبية.
وقد يسمح للاعبين الذين يمكنهم إثبات أنهم غير متورطين في تعاطي المنشطات بالمشاركة في دورات الألعاب الأوليمبية تحت علم بلد محايد.
وأكد موتكو، أحد نواب رئيس الوزراء في روسيا، أنه سوف يتنحى عن مهام منصبه حتى لا يعيق وجوده في منصبه المؤسسات المسؤولة عن التحقيق، مشيراً إلى أنه سوف يستأنف القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضي.
برر موتكو تنحيه عن منصبه مؤقتا بأنه لا يريد أن يكون وجوده فيه عائقا في طريق التحقيقات
أعلن فيتالي موتكو، رئيس اتحاد كرة القدم الروسي، تنحيه مؤقتا عن منصبه الحالي لحين انتهاء إجراءات الطعن على قرار اللجنة الأوليمبية الدولية بوقفه عن العمل في مجال كرة لقدم مدى الحياة على خلفية فضيحة المنشطات، وهو القرار الصادر في أوائل ديسمبر الجاري.
وقال موتكو إنه سوف يتنحى عن منصبه الحالي كرئيس لاتحاد كرة القدم في روسيا، لحين الانتهاء من إجراءات الطعن على قرار اللجنة الأوليمبية.
ورغم نفيه المتكرر التورط في تناول اللاعبين الروسيين المنشطات المحظورة من قبل اللجنة الأوليمبية الدولية، حرمت روسيا من المشاركة في الأوليمبياد الشتوية 2018.
وبعد تنحيه المؤقت عن مهام منصبه، يستمر موتكو رئيسا للجنة المنظمة لبطولة كأس العام في كرة القدم الذي تجري أنشطته في روسيا الصيف المقبل.
وقال المفتش فيتالي ستيبانوف، الذي عمل في وقت سابق بالوكالة الروسية لمكافحة المنشطات، إن موتكو، وزير الرياضة الروسي السابق، "خطط ونفذ" برنامجا حكوميا لتناول لاعبين روسييين المنشطات. ونفت روسيا في مناسبات عدة رعاية برنامج لتعاطي اللاعبين الأولمبيين المنشطات.
وكانت شهادة ستيبانوف، التي كُشف عنها النقاب في ديسمبر ، سببا في حظر مشاركة روسيا في أوليمبياد 2018 في بيونغاتشان في كوريا الجنوبية.
وقد يسمح للاعبين الذين يمكنهم إثبات أنهم غير متورطين في تعاطي المنشطات بالمشاركة في دورات الألعاب الأوليمبية تحت علم بلد محايد.
وأكد موتكو، أحد نواب رئيس الوزراء في روسيا، أنه سوف يتنحى عن مهام منصبه حتى لا يعيق وجوده في منصبه المؤسسات المسؤولة عن التحقيق، مشيراً إلى أنه سوف يستأنف القرار الصادر عن اللجنة الأوليمبية الدولية أمام محكمة التحكيم الرياضي.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017