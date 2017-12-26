سوسة: القبض على تكفيري يحرض على الإرهاب ويكفّر أعوان الأمن

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكنت يوم امس الاثنين الوحدات التابعة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة من ضبط عنصر تكفيري عمره 31 سنة قاطن بولاية سوسة.

وبالتحري معهم إعترف بتبنيه للفكر التكفيري وتعمده تنزيل صور وتدوينات ومقاطع فيديو على حسابه الشخصي بشبكة التواصل الإجتماعي "الفايسبوك" يمجد الإرهاب ويحرض عليه ويكفر أعوان الأمن، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية.

وبإستشارة النيابة العمومية أذنت لفرقة الشرطة العدلية بسوسة بالإحتفاظ به ومباشرة قضية عدلية في شأنه موضوعها "الإشتباه في الإنتماء إلى تنظيم إرهابي".