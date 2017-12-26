"الكتلة الوطنية" تدعو إلى اتخاذ موقف "أكثر صرامة" على خلفية قرار منع الامارات التونسيات من السفر

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اعتبرت “الكتلة الوطنية” بمجلس نواب الشعب، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، منع مواطنات تونسيات من السفر على متن شركة الطيران الإماراتية، “استخفاف بالدولة واستهتار بالقوانين واللوائح الدولية في مجال حرية السفر واستهداف للمرأة التونسية بالتحديد”.
ولاحظت الكتلة في بيان لها اليوم الإثنين، أن القرار الإماراتي يعد “إهانة بالغة للشعب التونسي، بكل أطيافه” كما أنه ينم عن “عداء لتونس ولنموذج عيشها، باعتبار أن المرأة التونسية تمثل عنوانا لتطور تونس وتقدمها الحضاري، بفضل ما حققته المرأة من مكاسب فى اتجاه تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل”.
في المقابل ثمنت “الكتلة الوطنية” قرار وزارة النقل، منع طائرات شركة “الإمارات” من الهبوط بالمطارات التونسية، كرد فعل أولي. وأهابت بالدبلوماسية التونسية “اتخاذ موقف أكثر صرامة بما فيها دعوة سفير تونس بالعودة من الإمارات، حتى تعي دولة الإمارات بأن كرامة التونسيات والتونسيين ليست للمساومة وأن سعي تونس إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، لا تعني التفريط في ثوابتها الحضارية والسياسية وقبولها بالإصطفاف والتبعية لأي جهة كانت”.
من جهة أخرى عبرت الكتلة النيابية عن رفضها “كل التبريرات المعلنة من طرف الإمارات حول هذا الإجراء”، منددة بطابعه “التمييزي” وبعده “السياسي” الذي يهدف، حسب ما جاء في البيان، إلى “ابتزاز الدولة التونسية وفرض سياسات ومواقف تتناقض مع سيادتها الوطنية”.
وكانت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش قد ذكرت في حوار إذاعي صباح اليوم الاثين أن “السلطات الإماراتية تلقت معلومات أمنية جدية تتنزل في إطار عودة المقاتلين وخروجهم من سوريا والعراق أساسا وتتعلق بإمكانية وقوع عملية إرهابية في الإمارات تقوم بها نساء إما تونسيات أو حاملات لجواز سفر تونسي”.
يذكر أن شركة طيران إماراتية كانت اتخذت منذ يوم الجمعة الماضي، قرارا يتمثل في منع تونسيات من السفر على متن طائرتها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور.
اعتبرت “الكتلة الوطنية” بمجلس نواب الشعب، أن قرار دولة الإمارات العربية المتحدة، منع مواطنات تونسيات من السفر على متن شركة الطيران الإماراتية، “استخفاف بالدولة واستهتار بالقوانين واللوائح الدولية في مجال حرية السفر واستهداف للمرأة التونسية بالتحديد”.
ولاحظت الكتلة في بيان لها اليوم الإثنين، أن القرار الإماراتي يعد “إهانة بالغة للشعب التونسي، بكل أطيافه” كما أنه ينم عن “عداء لتونس ولنموذج عيشها، باعتبار أن المرأة التونسية تمثل عنوانا لتطور تونس وتقدمها الحضاري، بفضل ما حققته المرأة من مكاسب فى اتجاه تحقيق المساواة الكاملة مع الرجل”.
في المقابل ثمنت “الكتلة الوطنية” قرار وزارة النقل، منع طائرات شركة “الإمارات” من الهبوط بالمطارات التونسية، كرد فعل أولي. وأهابت بالدبلوماسية التونسية “اتخاذ موقف أكثر صرامة بما فيها دعوة سفير تونس بالعودة من الإمارات، حتى تعي دولة الإمارات بأن كرامة التونسيات والتونسيين ليست للمساومة وأن سعي تونس إلى توسيع مجالات التعاون والشراكة مع الدول الشقيقة والصديقة، لا تعني التفريط في ثوابتها الحضارية والسياسية وقبولها بالإصطفاف والتبعية لأي جهة كانت”.
من جهة أخرى عبرت الكتلة النيابية عن رفضها “كل التبريرات المعلنة من طرف الإمارات حول هذا الإجراء”، منددة بطابعه “التمييزي” وبعده “السياسي” الذي يهدف، حسب ما جاء في البيان، إلى “ابتزاز الدولة التونسية وفرض سياسات ومواقف تتناقض مع سيادتها الوطنية”.
وكانت الناطقة باسم رئاسة الجمهورية، سعيدة قراش قد ذكرت في حوار إذاعي صباح اليوم الاثين أن “السلطات الإماراتية تلقت معلومات أمنية جدية تتنزل في إطار عودة المقاتلين وخروجهم من سوريا والعراق أساسا وتتعلق بإمكانية وقوع عملية إرهابية في الإمارات تقوم بها نساء إما تونسيات أو حاملات لجواز سفر تونسي”.
يذكر أن شركة طيران إماراتية كانت اتخذت منذ يوم الجمعة الماضي، قرارا يتمثل في منع تونسيات من السفر على متن طائرتها، سواء كانت في اتجاه الإمارات أو في رحلة عبور.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017