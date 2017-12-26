الجولة 14 من الرابطة1: برنامج المقابلات وتعيينات الحكام

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تدور مباريات الجولة 14 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي الاربعاء و الخميس27 و 82 ديسمبر 2017، وفيما يلي برنامج المقابلات وتعيينات الحكام:
الأربعاء 27 ديسمبر 2017:
الساعة 14:00: النجم الساحلي - النادي البنزرتي : الحكم كريم الخمري
الساعة 16:00: الترجي التونسي - أولمبيك مدنين :الحكم جلال السحباني
الساعة 16:00: الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي: الحكم أسامة رزق الله
الخميس 28 ديسمبر 2017:
الساعة 14:00: مستقبل قابس - النادي الافريقي: الحكم أمير العيادي
الساعة 14:00: الملعب التونسي - نجم المتلوي : الحكم أمير لوصيف
الساعة 14:00 : شبيبة القيراون- الملعب القابسي: الحكم محرز المالكي
الساعة 14:00: الترجي الجرجيسي - اتحاد بن قردان: الحكم يسري بن علي
تدور مباريات الجولة 14 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي الاربعاء و الخميس27 و 82 ديسمبر 2017، وفيما يلي برنامج المقابلات وتعيينات الحكام:
الأربعاء 27 ديسمبر 2017:
الساعة 14:00: النجم الساحلي - النادي البنزرتي : الحكم كريم الخمري
الساعة 16:00: الترجي التونسي - أولمبيك مدنين :الحكم جلال السحباني
الساعة 16:00: الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي: الحكم أسامة رزق الله
الخميس 28 ديسمبر 2017:
الساعة 14:00: مستقبل قابس - النادي الافريقي: الحكم أمير العيادي
الساعة 14:00: الملعب التونسي - نجم المتلوي : الحكم أمير لوصيف
الساعة 14:00 : شبيبة القيراون- الملعب القابسي: الحكم محرز المالكي
الساعة 14:00: الترجي الجرجيسي - اتحاد بن قردان: الحكم يسري بن علي
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017