الجولة 14 من الرابطة1: برنامج المقابلات وتعيينات الحكام

تدور مباريات الجولة 14 من الرابطة المحترفة الأولى لكرة القدم يومي الاربعاء و الخميس27 و 82 ديسمبر 2017، وفيما يلي برنامج المقابلات وتعيينات الحكام:

الأربعاء 27 ديسمبر 2017:

الساعة 14:00: النجم الساحلي - النادي البنزرتي : الحكم كريم الخمري

الساعة 16:00: الترجي التونسي - أولمبيك مدنين :الحكم جلال السحباني

الساعة 16:00: الاتحاد المنستيري - النادي الصفاقسي: الحكم أسامة رزق الله

الخميس 28 ديسمبر 2017:

الساعة 14:00: مستقبل قابس - النادي الافريقي: الحكم أمير العيادي

الساعة 14:00: الملعب التونسي - نجم المتلوي : الحكم أمير لوصيف

الساعة 14:00 : شبيبة القيراون- الملعب القابسي: الحكم محرز المالكي

الساعة 14:00: الترجي الجرجيسي - اتحاد بن قردان: الحكم يسري بن علي