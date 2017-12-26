كندا تطرد السفير الفنزويلي

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أعلنت كندا أن السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به، كما اعتبرت القائم بالأعمال "شخصا غير مرغوب فيه"، ردا على طرد كراكاس قبل يومين القائم بالأعمال الكندي.
وكانت كراكاس سحبت سفيرها لدى كندا احتجاجا على عقوبات أوتاوا بحق مسؤولين فنزويليين ضالعين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلد يعاني أزمتين سياسية واقتصادية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان: "السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به في كندا، وأعلن أيضا أن القائم بالأعمال الفنزويلي شخص غير مرغوب فيه".
واعتبرت فريلاند أن طرد القائم بالأعمال الكندي كريغ كواليك قبل يومين "يعبر تماما عن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواصل تقويض الجهود الهادفة إلى إعادة الديمقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلي".
وأضافت أن "الكنديين لن يبقوا مكتوفي الأيدي فيما تحرم حكومة فنزويلا شعبها حقوقه الديمقراطية وحقوق الفرد الأساسية، وترفض أن يتلقى مساعدة إنسانية أساسية".
وصعدت كندا خطابها حيال الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته، وحثته على التحاور مع المعارضة، كما قامت بفرض عقوبات اقتصادية على بلده.
من جهتها، أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريغيز على القائم بأعمال كندا "تدخله الدائم والملح والفاضح في الشؤون الداخلية لبلادها".
أعلنت كندا أن السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به، كما اعتبرت القائم بالأعمال "شخصا غير مرغوب فيه"، ردا على طرد كراكاس قبل يومين القائم بالأعمال الكندي.
وكانت كراكاس سحبت سفيرها لدى كندا احتجاجا على عقوبات أوتاوا بحق مسؤولين فنزويليين ضالعين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلد يعاني أزمتين سياسية واقتصادية.
وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان: "السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به في كندا، وأعلن أيضا أن القائم بالأعمال الفنزويلي شخص غير مرغوب فيه".
واعتبرت فريلاند أن طرد القائم بالأعمال الكندي كريغ كواليك قبل يومين "يعبر تماما عن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواصل تقويض الجهود الهادفة إلى إعادة الديمقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلي".
وأضافت أن "الكنديين لن يبقوا مكتوفي الأيدي فيما تحرم حكومة فنزويلا شعبها حقوقه الديمقراطية وحقوق الفرد الأساسية، وترفض أن يتلقى مساعدة إنسانية أساسية".
وصعدت كندا خطابها حيال الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته، وحثته على التحاور مع المعارضة، كما قامت بفرض عقوبات اقتصادية على بلده.
من جهتها، أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريغيز على القائم بأعمال كندا "تدخله الدائم والملح والفاضح في الشؤون الداخلية لبلادها".
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017