الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
كندا تطرد السفير الفنزويلي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها #تونس_تؤدب_الإمارات يغزو شبكات التواصل الإجتماعي جريدة الشروق ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
الأولى
كندا تطرد السفير الفنزويلي
26 ديسمبر 2017 | 08:51

أعلنت كندا أن السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به، كما اعتبرت القائم بالأعمال "شخصا غير مرغوب فيه"، ردا على طرد كراكاس قبل يومين القائم بالأعمال الكندي.

وكانت كراكاس سحبت سفيرها لدى كندا احتجاجا على عقوبات أوتاوا بحق مسؤولين فنزويليين ضالعين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلد يعاني أزمتين سياسية واقتصادية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان: "السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به في كندا، وأعلن أيضا أن القائم بالأعمال الفنزويلي شخص غير مرغوب فيه".

واعتبرت فريلاند أن طرد القائم بالأعمال الكندي كريغ كواليك قبل يومين "يعبر تماما عن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواصل تقويض الجهود الهادفة إلى إعادة الديمقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلي".

وأضافت أن "الكنديين لن يبقوا مكتوفي الأيدي فيما تحرم حكومة فنزويلا شعبها حقوقه الديمقراطية وحقوق الفرد الأساسية، وترفض أن يتلقى مساعدة إنسانية أساسية".

 وصعدت كندا خطابها حيال الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته، وحثته على التحاور مع المعارضة، كما قامت بفرض عقوبات اقتصادية على بلده.

من جهتها، أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريغيز على القائم بأعمال كندا "تدخله الدائم والملح والفاضح في الشؤون الداخلية لبلادها".

 

المصدر: أ ف ب
تقرؤون أيضا
نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...
المزيد >>
تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
المزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 12:48
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: أكد اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
الأولى
كندا تطرد السفير الفنزويلي
26 ديسمبر 2017 | 08:51

أعلنت كندا أن السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به، كما اعتبرت القائم بالأعمال "شخصا غير مرغوب فيه"، ردا على طرد كراكاس قبل يومين القائم بالأعمال الكندي.

وكانت كراكاس سحبت سفيرها لدى كندا احتجاجا على عقوبات أوتاوا بحق مسؤولين فنزويليين ضالعين في الفساد وانتهاكات حقوق الإنسان في بلد يعاني أزمتين سياسية واقتصادية.

وقالت وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند في بيان: "السفير الفنزويلي لم يعد مرحبا به في كندا، وأعلن أيضا أن القائم بالأعمال الفنزويلي شخص غير مرغوب فيه".

واعتبرت فريلاند أن طرد القائم بالأعمال الكندي كريغ كواليك قبل يومين "يعبر تماما عن نظام الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي يواصل تقويض الجهود الهادفة إلى إعادة الديمقراطية ومساعدة الشعب الفنزويلي".

وأضافت أن "الكنديين لن يبقوا مكتوفي الأيدي فيما تحرم حكومة فنزويلا شعبها حقوقه الديمقراطية وحقوق الفرد الأساسية، وترفض أن يتلقى مساعدة إنسانية أساسية".

 وصعدت كندا خطابها حيال الرئيس نيكولاس مادورو وحكومته، وحثته على التحاور مع المعارضة، كما قامت بفرض عقوبات اقتصادية على بلده.

من جهتها، أخذت رئيسة الجمعية التأسيسية الفنزويلية ديلسي رودريغيز على القائم بأعمال كندا "تدخله الدائم والملح والفاضح في الشؤون الداخلية لبلادها".

 

المصدر: أ ف ب
تقرؤون أيضا
نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:42
دعت الجامعة الجهوية للطماطم في نابل مجددا الفلاحين الى مقاطعة زراعة الطماطم الفصلية المعدة للتحويل خلال...
المزيد >>
تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:30
قررت اليوم الثلاثاء الدائرة الجنائية الخامسة المختصة في قضايا الإرهاب بالمحكمة الابتدائية بتونس
المزيد >>
سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 13:05
كشف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، سمير الطيب، الثلاثاء، عن سعي الوزارة لتغيير صبغة المعهد...
المزيد >>
سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017 السّاعة 12:48
سيدي بوزيد - الشروق اون لاين- قيس عماري: أكد اليوم رئيس مصلحة الإعلام والبرامج الصحية بالإدارة الجهوية للصحة...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
النوري الصل
... نخبتنــا الغائبـــة
يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
إعلامية جزائرية: "تونس لا تملك ناطحات سحاب ولكنها تملك... وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها #تونس_تؤدب_الإمارات يغزو شبكات التواصل الإجتماعي جريدة الشروق ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017 نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي السبسي يؤكد استمرار تعليق رحلات شركة طيران الإمارات إلى... سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
﻿