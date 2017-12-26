سحب مجلة فرنسية للأطفال ذكرت أن إسرائيل ليست دولة حقيقية

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أعلنت مجموعة "بايار" الاثنين ان عدد مجلة "يوبي" للأطفال سيتم سحبه من السوق الثلاثاء بسبب تضمنه خريطة تفيد ان اسرائيل "ليست دولة حقيقية".
وبذلك، تستجيب "بايار" لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.
ويحتوي اصدار جانفي من المجلة على خريطة للعالم كتب الى جانبها “نسمي هذه البلدان ال 197 دولا، مثل فرنسا وألمانيا او الجزائر. هناك دول اخرى اكثر من ذلك لكن ليس كل البلدان الاخرى في العالم توافق على ان هذه دول حقيقية (مثل اسرائيل او كوريا الشمالية)”.
وقال باسكال روفناك رئيس مجموعة “بايار” ناشرة مجلة “يوبي” لوكالة فرانس برس “نقر بالخطأ والحماقة، لا نريد الطعن في وجود دولة اسرائيل”. واضاف “نريد اظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روحية التهدئة والسلم”.
واعلن كاليفات لفرانس برس انه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة بايار بسحب عدد “يوبي” الرقم 352 من البيع.
وقال ان عددا من القراء ابلغوه هذا “الخداع التاريخي لأذهان الأطفال الصغار الذين تراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات. فسارعت إلى الكتابة إلى رئيس تحرير المجلة ورئيس مجموعة بايار عن هذا الخطأ الفاضح وطلبت منهم تصحيح الامر” .
واعتبر كاليفات ان الجدل انتهى.
وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة ان تنشر في العدد التالي “تصويبا وكذلك مقالة توضح فيها ما هي اسرائيل وكيف ولماذا نشأت”
الا ان روفناك لم يوضح ما اذا كان سيستجيب لهذا الطلب.
أعلنت مجموعة "بايار" الاثنين ان عدد مجلة "يوبي" للأطفال سيتم سحبه من السوق الثلاثاء بسبب تضمنه خريطة تفيد ان اسرائيل "ليست دولة حقيقية".
وبذلك، تستجيب "بايار" لطلب فرانسيس كاليفات، رئيس المجلس التمثيلي للمؤسسات اليهودية في فرنسا.
ويحتوي اصدار جانفي من المجلة على خريطة للعالم كتب الى جانبها “نسمي هذه البلدان ال 197 دولا، مثل فرنسا وألمانيا او الجزائر. هناك دول اخرى اكثر من ذلك لكن ليس كل البلدان الاخرى في العالم توافق على ان هذه دول حقيقية (مثل اسرائيل او كوريا الشمالية)”.
وقال باسكال روفناك رئيس مجموعة “بايار” ناشرة مجلة “يوبي” لوكالة فرانس برس “نقر بالخطأ والحماقة، لا نريد الطعن في وجود دولة اسرائيل”. واضاف “نريد اظهار حسن نوايانا، من المهم المساهمة في روحية التهدئة والسلم”.
واعلن كاليفات لفرانس برس انه بناء على طلبه، ستقوم مجموعة بايار بسحب عدد “يوبي” الرقم 352 من البيع.
وقال ان عددا من القراء ابلغوه هذا “الخداع التاريخي لأذهان الأطفال الصغار الذين تراوح أعمارهم بين 5 و 10 سنوات. فسارعت إلى الكتابة إلى رئيس تحرير المجلة ورئيس مجموعة بايار عن هذا الخطأ الفاضح وطلبت منهم تصحيح الامر” .
واعتبر كاليفات ان الجدل انتهى.
وطلب مجلس المنظمات اليهودية من المجلة ان تنشر في العدد التالي “تصويبا وكذلك مقالة توضح فيها ما هي اسرائيل وكيف ولماذا نشأت”
الا ان روفناك لم يوضح ما اذا كان سيستجيب لهذا الطلب.
-
13:42نابل: الجامعة الجهوية لمنتجي الطماطم تجدد دعوتها الى مقاطعة زراعة الطماطم
26 ديسمبر 2017
-
13:33الشاهد يتسلم التقرير السنوي لنشاط مؤسسة الموفـّق الإداري لسنة 2016
26 ديسمبر 2017
-
13:30تأجيل النظر في قضية الشهيد محمد البراهمي وفريق الدفاع يتمسك بمطلب ضم القضايا
26 ديسمبر 2017
-
13:05سمير الطيب: سعي لتغيير صبغة المعهد الوطني للبحوث الزراعية بتونس الى مؤسسة عمومية
26 ديسمبر 2017
-
12:48سيدي بوزيد: الاشتباه في تسجيل حالتي إصابة بالأنفلونزا الموسمية
26 ديسمبر 2017
-
12:38تتويج مغربي لإكرام عزوز
26 ديسمبر 2017
-
12:32حفوز: القبض على تكفيري من أجل "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي"
26 ديسمبر 2017
-
12:17المستشفى الجهوي بسيدي بوزيد: طبيبة تقدم استقالتها من العمل وتهديد باستقالة جماعية
26 ديسمبر 2017
-
12:08برنامج التعاون التونسي الايطالي عبر الحدود يشرع في قبول مقترحات المشاريع
26 ديسمبر 2017
-
11:55الشاهد يتعهّد بالإمضاء على قرارات التمديد في سن التقاعد للمنتدبين بالعفو العام
26 ديسمبر 2017
-
-
11:38فوشانة: القبض على شخص من أجل "انتحال صفة عون أمن والتّحيّل"
26 ديسمبر 2017
-
11:30طبلبة: مقتل كهل طعنا بسكين
26 ديسمبر 2017
-
11:19والي بنزرت يتعهد بتحسين الوضع التنموي لعمادة ترقلاش
26 ديسمبر 2017
-
11:14القصرين: القبض على 9 اشخاص يوفّرون المؤونة للإرهابيين
26 ديسمبر 2017
-
11:09مصر: تنفيذ أحكام الإعدام بحق 15 مدانا بقضايا الإرهاب
26 ديسمبر 2017
-
11:05القنصلية التونسية بدبي تعلن عن تركيز خلية لمتابعة وضعية المسافرين
26 ديسمبر 2017
-
10:56الدكتور محمود عبد المولى ... في ذمٌة اللٌه
26 ديسمبر 2017
-
10:34"الوطد" يدعو الى الانخراط التام في الانتخابات البلدية
26 ديسمبر 2017
-
10:25محكمة طبرق ترفض دعوى سيف القذافي
26 ديسمبر 2017