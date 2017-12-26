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يوم الثلاثاء 26 ديسمبر 2017
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تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
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كاريكاتور اليوم
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 26 ديسمبر 2017

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علماء يحددون غذاء يرفع نسبة الذكاء
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صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 26 ديسمبر 2017

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علماء يحددون غذاء يرفع نسبة الذكاء
25 ديسمبر 2017 السّاعة 22:00
قام الباحثون بإجراء دراسات شاملة حددوا بنتائجها المادة الغذائية التي ترفع نسبة الذكاء لدى الإنسان. ونشرت...
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إحصائية مثيرة لإيسكو مع ريال مدريد
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يقول الكاتب الامريكي الساخر مارك توين «ان السياسيين مثل حفاظات الاطفال يجب تغييرهم باستمرار لنفس السبب»...
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الأخبار الأكثر قراءة
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