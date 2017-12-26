كاريكاتور اليوم

قام الباحثون بإجراء دراسات شاملة حددوا بنتائجها المادة الغذائية التي ترفع نسبة الذكاء لدى الإنسان. ونشرت...

كشفت تقارير صحفية، إحصائية مثيرة متعلقة بالنجم الإسباني إيسكو ألاركون، لاعب ريال مدريد، بعد استبعاده من...