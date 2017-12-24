الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي

احرز النجم الرياضي الساحلي كاس السوبر للكرة الطائرة على حساب الترجي الرياضي اثر انتصاره مساء اليوم الاحد بقاعة رادس في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنتيجة 3 اشواط مقابل شوط واحد (تفاصيلها 22/25 و25/23 و21/25 و15/25).

لقاء اليوم في قاعة رادس بين النجم الساحلي (بطل الموسم الماضي) والترجي الرياضي (الفائز بمسابقة الكاس) كان رهانه لقب النسخة السابعة لمسابقة الكاس الممتازة (التي تعود الى الاضواء بعد ان توقفت منذ 2011)

علما وانها انطلقت سنة 2003 وتوقفت سنتي 2004 و 2006

وجدير بالملاحظة ان النسخة الحالية (2017 ) بين النجم والترجي تعتبر الثالثة بين الفريقين وقد فاز النجم سنة 2007 بنتيجة 1/3 وانتصر الترجي في 2009 بنفس النتيجة 1/3

وفيما يلي سجل كاس السوبر

2003/ السعيدية الرياضية

2005/ النادي الصفاقسي

2008 و2009/ الترجي الرياضي

2007 و2010/ النجم الساحلي

2017/ النجم الساحلي