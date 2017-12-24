الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي

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24 ديسمبر 2017
احرز النجم الرياضي الساحلي كاس السوبر للكرة الطائرة على حساب الترجي الرياضي اثر انتصاره مساء اليوم الاحد بقاعة رادس في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنتيجة 3 اشواط مقابل شوط واحد (تفاصيلها 22/25 و25/23 و21/25 و15/25).
لقاء اليوم في قاعة رادس بين النجم الساحلي (بطل الموسم الماضي) والترجي الرياضي (الفائز بمسابقة الكاس) كان رهانه لقب النسخة السابعة لمسابقة الكاس الممتازة (التي تعود الى الاضواء بعد ان توقفت منذ 2011)
علما وانها انطلقت سنة 2003 وتوقفت سنتي 2004 و 2006
وجدير بالملاحظة ان النسخة الحالية (2017 ) بين النجم والترجي تعتبر الثالثة بين الفريقين وقد فاز النجم سنة 2007 بنتيجة 1/3 وانتصر الترجي في 2009 بنفس النتيجة 1/3
وفيما يلي سجل كاس السوبر
2003/ السعيدية الرياضية
2005/ النادي الصفاقسي
2008 و2009/ الترجي الرياضي
2007 و2010/ النجم الساحلي
2017/ النجم الساحلي
احرز النجم الرياضي الساحلي كاس السوبر للكرة الطائرة على حساب الترجي الرياضي اثر انتصاره مساء اليوم الاحد بقاعة رادس في المباراة التي جمعت بين الفريقين بنتيجة 3 اشواط مقابل شوط واحد (تفاصيلها 22/25 و25/23 و21/25 و15/25).
لقاء اليوم في قاعة رادس بين النجم الساحلي (بطل الموسم الماضي) والترجي الرياضي (الفائز بمسابقة الكاس) كان رهانه لقب النسخة السابعة لمسابقة الكاس الممتازة (التي تعود الى الاضواء بعد ان توقفت منذ 2011)
علما وانها انطلقت سنة 2003 وتوقفت سنتي 2004 و 2006
وجدير بالملاحظة ان النسخة الحالية (2017 ) بين النجم والترجي تعتبر الثالثة بين الفريقين وقد فاز النجم سنة 2007 بنتيجة 1/3 وانتصر الترجي في 2009 بنفس النتيجة 1/3
وفيما يلي سجل كاس السوبر
2003/ السعيدية الرياضية
2005/ النادي الصفاقسي
2008 و2009/ الترجي الرياضي
2007 و2010/ النجم الساحلي
2017/ النجم الساحلي
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017