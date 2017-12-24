حالة الطقس ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017

-ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد.

- الريح من القطاع الجنوبي ضعيفة فمعتدلة من 15 إلى 30 كلم/س ثم تتقوى نسبيا آخر النهار قرب السواحل الشرقية.

- البحر قليل الاضطراب فمضطرب بالسواحل الشرقية.

- تتراوح الحرارة القصوى بين 10 و 14 درجة بالمرتفعات الغربية وبين 14 و 18 درجة ببقية الجهات.