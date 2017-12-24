عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة

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الشروق اونلاين- ايهاب النفزي

جد منذ قليل حادث انقلاب حافلة سياحية صغيرة الحجم كانت تقل 30 راكبا على مستوى منطقة عين السنوسي معتمدية عمدون من ولاية باجة وكانت قادمة من معتمدية عين دراهم اسفر عن اصابة 5 اشخاص ما بين كسور وجروح فيما اصيب 25 آخرين بحالة هلع تم نقلهم جميعا الى المستشفى المحلي بعمدون لتلقي الاسعافات اللازمة.

وتتمثل صورة الحادث في اصطدام الحافلة بسيارة خفيفة مما تسبب في انحرافها على حافة الطريق وانقلابها.

يذكر أن الحافلة كانت في رحلة سياحية قادمة من مدينة سليمان ولاية نابل.