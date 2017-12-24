الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد

توفق فريق النجم الرياضي الساحلي في تحقيق اول انتصار له مع المدرب الجزائري الجديد خير الدين مضوي وذلك اثر تغلبه مساء اليوم الاحد على ضيفه الملعب القابسي باولمبي سوسة بثنائية نظيفة في اطار مباراة متاخرة لحساب الدفعة الثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.

وقد سجلت الجولة كذلك تواصل المسيرة الايجابية للنادي البنزرتي الذي فاز بدوره على الملعب التونسي بملعب منزل عبد الرحمان بثلاثية كاملة اكدت ان فريق عاصمة الجلاء يسير في الاتجاه الصحيح في سباق البطولة.

ولم يكن للنجم الساحلي في لقاء اليوم على ارضية ميدانه وامام جماهيره من خيار سوى تحقيق الفوز على الملعب القابسي في اول مصافحة للفريق تحت اشراف المدرب الجزائري خير الدين مضوي. وقد جاءت ردهات اللقاء لتعكس الحرص على تحقيق نتيجة ايجابية بعد ان سيطر زملاء حمدي النقاز بالطول والعرض على مجريات المباراة التي لم يتجاوز مستواها الفني عتبة المتوسط الا ان النجم كان حريصا على تحقيق الاهم من خلال ضمان 3 نقاط ثمينة من شانها ان تمنح جميع المحيطين بالفريق شحنة معنوية ايجابية في هذه الفترة الانتقالية الحساسة التي تعيشها قلعة النجم الساحلي.

ولم تتردد عناصر فريق جوهرة الساحل في تهديد مرمى الحارس وسيم نوارة منذ الدقائق الاولى للقاء وهو ما افرز ضربة جزاء في الدقيقة 21 تولى تحويلها اللاعب حمزة لحمر الى هدف اسبقية ولم يقابله الملعب القابسي بردة فعل قوية وهو ما ترك المجال لاصحاب الارض لمواصلة سيطرتهم التي حسمها نهائيا اللاعب ايهاب المساكني بهدف ثان في د53 ليهدي فريقه 3 نقاط ارتقت به الى المرتبة الثالثة ضمن الترتيب العام للبطولة برصيد 23 نقطة مناصفة مع جاره الاتحاد المنستيري وهو ما سيسمح للاطار الفني الجديد للفريق بمواصلة العمل باريحية قبل الجولة القادمة والتي ستعقبها فترة توقف نشاط البطولة الوطنية. وفي المقابل تجمد رصيد الملعب القابسي عند 14 نقطة في المرتبة 10.

ولم تمر المباريات المتاخرة للجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم دون تاكيد الفترة الطيبة التي يعيشها النادي البنزرتي الذي ابلى البلاء الحسن خلال مرحلة الذهاب التي اختتمها بفوز على الملعب التونسي بنتيجة 3-1 على ارضية منزل عبد الرحمان جاءت من اقدام ابراهيم واتارا (11) وفراس بلعربي (33) وحمزة الجلاصي (45) من ضربة جزاء ليحسم فريق الاصفر والاسود نقاط المباراة منذ فترتها الاولى ولم تشفع للملعب التونسي استفاقته خلال الشوط الثاني واكتفى فقط بتذليل الفارق بفضل يوسف الفوزاعي د86

ورفع النادي البنزرتي بعد هذه الثلاثية رصيده الى 22 نقطة بالمركز الخامس وظل الملعب التونسي ثامن الترتيب العام بمجموع 17 نقطة.





