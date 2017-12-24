الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد

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24 ديسمبر 2017
توفق فريق النجم الرياضي الساحلي في تحقيق اول انتصار له مع المدرب الجزائري الجديد خير الدين مضوي وذلك اثر تغلبه مساء اليوم الاحد على ضيفه الملعب القابسي باولمبي سوسة بثنائية نظيفة في اطار مباراة متاخرة لحساب الدفعة الثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وقد سجلت الجولة كذلك تواصل المسيرة الايجابية للنادي البنزرتي الذي فاز بدوره على الملعب التونسي بملعب منزل عبد الرحمان بثلاثية كاملة اكدت ان فريق عاصمة الجلاء يسير في الاتجاه الصحيح في سباق البطولة.
ولم يكن للنجم الساحلي في لقاء اليوم على ارضية ميدانه وامام جماهيره من خيار سوى تحقيق الفوز على الملعب القابسي في اول مصافحة للفريق تحت اشراف المدرب الجزائري خير الدين مضوي. وقد جاءت ردهات اللقاء لتعكس الحرص على تحقيق نتيجة ايجابية بعد ان سيطر زملاء حمدي النقاز بالطول والعرض على مجريات المباراة التي لم يتجاوز مستواها الفني عتبة المتوسط الا ان النجم كان حريصا على تحقيق الاهم من خلال ضمان 3 نقاط ثمينة من شانها ان تمنح جميع المحيطين بالفريق شحنة معنوية ايجابية في هذه الفترة الانتقالية الحساسة التي تعيشها قلعة النجم الساحلي.
ولم تتردد عناصر فريق جوهرة الساحل في تهديد مرمى الحارس وسيم نوارة منذ الدقائق الاولى للقاء وهو ما افرز ضربة جزاء في الدقيقة 21 تولى تحويلها اللاعب حمزة لحمر الى هدف اسبقية ولم يقابله الملعب القابسي بردة فعل قوية وهو ما ترك المجال لاصحاب الارض لمواصلة سيطرتهم التي حسمها نهائيا اللاعب ايهاب المساكني بهدف ثان في د53 ليهدي فريقه 3 نقاط ارتقت به الى المرتبة الثالثة ضمن الترتيب العام للبطولة برصيد 23 نقطة مناصفة مع جاره الاتحاد المنستيري وهو ما سيسمح للاطار الفني الجديد للفريق بمواصلة العمل باريحية قبل الجولة القادمة والتي ستعقبها فترة توقف نشاط البطولة الوطنية. وفي المقابل تجمد رصيد الملعب القابسي عند 14 نقطة في المرتبة 10.
ولم تمر المباريات المتاخرة للجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم دون تاكيد الفترة الطيبة التي يعيشها النادي البنزرتي الذي ابلى البلاء الحسن خلال مرحلة الذهاب التي اختتمها بفوز على الملعب التونسي بنتيجة 3-1 على ارضية منزل عبد الرحمان جاءت من اقدام ابراهيم واتارا (11) وفراس بلعربي (33) وحمزة الجلاصي (45) من ضربة جزاء ليحسم فريق الاصفر والاسود نقاط المباراة منذ فترتها الاولى ولم تشفع للملعب التونسي استفاقته خلال الشوط الثاني واكتفى فقط بتذليل الفارق بفضل يوسف الفوزاعي د86
ورفع النادي البنزرتي بعد هذه الثلاثية رصيده الى 22 نقطة بالمركز الخامس وظل الملعب التونسي ثامن الترتيب العام بمجموع 17 نقطة.
توفق فريق النجم الرياضي الساحلي في تحقيق اول انتصار له مع المدرب الجزائري الجديد خير الدين مضوي وذلك اثر تغلبه مساء اليوم الاحد على ضيفه الملعب القابسي باولمبي سوسة بثنائية نظيفة في اطار مباراة متاخرة لحساب الدفعة الثانية من الجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم.
وقد سجلت الجولة كذلك تواصل المسيرة الايجابية للنادي البنزرتي الذي فاز بدوره على الملعب التونسي بملعب منزل عبد الرحمان بثلاثية كاملة اكدت ان فريق عاصمة الجلاء يسير في الاتجاه الصحيح في سباق البطولة.
ولم يكن للنجم الساحلي في لقاء اليوم على ارضية ميدانه وامام جماهيره من خيار سوى تحقيق الفوز على الملعب القابسي في اول مصافحة للفريق تحت اشراف المدرب الجزائري خير الدين مضوي. وقد جاءت ردهات اللقاء لتعكس الحرص على تحقيق نتيجة ايجابية بعد ان سيطر زملاء حمدي النقاز بالطول والعرض على مجريات المباراة التي لم يتجاوز مستواها الفني عتبة المتوسط الا ان النجم كان حريصا على تحقيق الاهم من خلال ضمان 3 نقاط ثمينة من شانها ان تمنح جميع المحيطين بالفريق شحنة معنوية ايجابية في هذه الفترة الانتقالية الحساسة التي تعيشها قلعة النجم الساحلي.
ولم تتردد عناصر فريق جوهرة الساحل في تهديد مرمى الحارس وسيم نوارة منذ الدقائق الاولى للقاء وهو ما افرز ضربة جزاء في الدقيقة 21 تولى تحويلها اللاعب حمزة لحمر الى هدف اسبقية ولم يقابله الملعب القابسي بردة فعل قوية وهو ما ترك المجال لاصحاب الارض لمواصلة سيطرتهم التي حسمها نهائيا اللاعب ايهاب المساكني بهدف ثان في د53 ليهدي فريقه 3 نقاط ارتقت به الى المرتبة الثالثة ضمن الترتيب العام للبطولة برصيد 23 نقطة مناصفة مع جاره الاتحاد المنستيري وهو ما سيسمح للاطار الفني الجديد للفريق بمواصلة العمل باريحية قبل الجولة القادمة والتي ستعقبها فترة توقف نشاط البطولة الوطنية. وفي المقابل تجمد رصيد الملعب القابسي عند 14 نقطة في المرتبة 10.
ولم تمر المباريات المتاخرة للجولة التاسعة لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم دون تاكيد الفترة الطيبة التي يعيشها النادي البنزرتي الذي ابلى البلاء الحسن خلال مرحلة الذهاب التي اختتمها بفوز على الملعب التونسي بنتيجة 3-1 على ارضية منزل عبد الرحمان جاءت من اقدام ابراهيم واتارا (11) وفراس بلعربي (33) وحمزة الجلاصي (45) من ضربة جزاء ليحسم فريق الاصفر والاسود نقاط المباراة منذ فترتها الاولى ولم تشفع للملعب التونسي استفاقته خلال الشوط الثاني واكتفى فقط بتذليل الفارق بفضل يوسف الفوزاعي د86
ورفع النادي البنزرتي بعد هذه الثلاثية رصيده الى 22 نقطة بالمركز الخامس وظل الملعب التونسي ثامن الترتيب العام بمجموع 17 نقطة.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017