عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق

أكد النطاق الرسمي بإسم حركة النهضة عماد الخميري في تصريح لـــ(وات) اليوم الاحد، ان حركة النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وباولوياتها و حريصة على توسيع التوافق باعتباره خيارا استراتيجيا يخدم مصلحة تونس الى عائلات سياسية اخرى وفي مقدمتها العائلة الدستورية و حتى اليسارية.

واشار الخميري في اختتام اعمال الندوة السنوية الاولى لاطارات الحركة التي انتظمت يومي السبت والاحد بالحمامات بمشاركة الكتاب العامين والكتاب الجهويين للحركة الى ان التوافق مسالة مبدئية ولا يمكن التراجع عنها كلما تعالت اصوات التشكيك في هذا النهج الذي حقق لتونس عديد المكاسب و وقاها انزلاقات خطيرة.

وأوضح ان الدعوة الى حوار اقتصادي اجتماعي حقيقي كانت من ابرز توصيات الندوة السنوية للاطارات التي ثمنت الخطوات السياسية الهامة التي قطعت على درب الانتقال الديمقراطي وما تحقق من مكاسب ستتعزز بتنظيم الانتخابات البلدية ولكنها اثارت ضعف وتيرة النجاحات الاقتصادية والاجتماعية بسبب ضعف وتيرة الاصلاحات.

واكد ان الندوة اقرت باغلبية واسعة الخيارات السياسية الكبرى للحركة ولم يتم اطلاق اي مطالبة بمراجعات على مستوى الخط السياسي وتم بالخصوص التاكيد على ضرورة التسريع في تحقيق ما اعتبره المشاركون "الانعطافة التاريخية للحزب في اتجاه التخصص السياسي وضبط معالمه " وفق ما اكده المؤتمر العاشر للحركة والعمل على تنزيل هذا الخيار الاستراتيجي للحركة على ارض الواقع" من اجل توفير مستلزمات جعل الحزب حزبا وطنيا جامعا قادر على جلب التونسيين وعلى تاطير الساحة السياسية والانفتاح اكثر على الشباب والنساء والاطارات.

وفي تصريح إعلامي حول منع التونسيات من السفر عبر الخطوط الاماراتية، قال عماد الخميري " ان حركة النهضة تشجب اي معاملة فيها اي تمييز او اهانة او تحجير للسفر على "حراير تونس".

واوضح انه يبقى للديبلوماسية التونسية مسؤولية فهم خفايا هذا الاجراء، مبينا انه لا علاقة لحركة النهضة بهذا الموضوع وهي تتابع هذا الموضوع باعتبارها جزء من الائتلاف الحاكم.