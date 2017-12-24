دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء

افاد الدولي الجزائري عبد المؤمن دجابو صانع ألعاب فريق وفاق سطيف لكرة القدم أنه "يمنح الأولوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى وفاق سطيف .. إذا توصل إلى اتفاق مع الهيئة المديرة للنادي".

وأوضح دجابو في تصريح لـ "واج" أنه قدم اقتراحاته لإدارة نادي وفاق سطيف وهو في انتظار الرد عليها.. وإذا لم تستجب الإدارة إلى مقترحه الذي وصفه بـ "المعقول'' و"المنطقي" سيضطر إلى التفكير في تغيير الأجواء" مشيرا الى انه " طالب بالحصول على مستحقاته السابقة دون الحديث عن تفاصيل العقد الجديد"

وذكر اللاعب السابق للنادي الافريقي أنه " تلقى العديد من العروض من بعض أندية الرابطة المحترفة الأولى داخل الوطن وخارجه".

ويشار الى ان عدة مصادر اعلامية تحدثت عن امكانية انتقال دجابو للعب في النجم الساحلي خاصة اثر توقيع مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي منذ اسبوع عقدا سيشرف بموجبه على المقاليد الفنية للنجم خلال الفترة المقبلة".

ويذكر أن صانع الألعاب عبد المؤمن جابو سيكون حرا من أي التزام بعد انتهاء مدة العقد الذي يربطه بناديه وفاق سطيف بتاريخ 15 جانفي المقبل.