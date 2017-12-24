دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
افاد الدولي الجزائري عبد المؤمن دجابو صانع ألعاب فريق وفاق سطيف لكرة القدم أنه "يمنح الأولوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى وفاق سطيف .. إذا توصل إلى اتفاق مع الهيئة المديرة للنادي".
وأوضح دجابو في تصريح لـ "واج" أنه قدم اقتراحاته لإدارة نادي وفاق سطيف وهو في انتظار الرد عليها.. وإذا لم تستجب الإدارة إلى مقترحه الذي وصفه بـ "المعقول'' و"المنطقي" سيضطر إلى التفكير في تغيير الأجواء" مشيرا الى انه " طالب بالحصول على مستحقاته السابقة دون الحديث عن تفاصيل العقد الجديد"
وذكر اللاعب السابق للنادي الافريقي أنه " تلقى العديد من العروض من بعض أندية الرابطة المحترفة الأولى داخل الوطن وخارجه".
ويشار الى ان عدة مصادر اعلامية تحدثت عن امكانية انتقال دجابو للعب في النجم الساحلي خاصة اثر توقيع مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي منذ اسبوع عقدا سيشرف بموجبه على المقاليد الفنية للنجم خلال الفترة المقبلة".
ويذكر أن صانع الألعاب عبد المؤمن جابو سيكون حرا من أي التزام بعد انتهاء مدة العقد الذي يربطه بناديه وفاق سطيف بتاريخ 15 جانفي المقبل.
افاد الدولي الجزائري عبد المؤمن دجابو صانع ألعاب فريق وفاق سطيف لكرة القدم أنه "يمنح الأولوية خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية إلى وفاق سطيف .. إذا توصل إلى اتفاق مع الهيئة المديرة للنادي".
وأوضح دجابو في تصريح لـ "واج" أنه قدم اقتراحاته لإدارة نادي وفاق سطيف وهو في انتظار الرد عليها.. وإذا لم تستجب الإدارة إلى مقترحه الذي وصفه بـ "المعقول'' و"المنطقي" سيضطر إلى التفكير في تغيير الأجواء" مشيرا الى انه " طالب بالحصول على مستحقاته السابقة دون الحديث عن تفاصيل العقد الجديد"
وذكر اللاعب السابق للنادي الافريقي أنه " تلقى العديد من العروض من بعض أندية الرابطة المحترفة الأولى داخل الوطن وخارجه".
ويشار الى ان عدة مصادر اعلامية تحدثت عن امكانية انتقال دجابو للعب في النجم الساحلي خاصة اثر توقيع مدرب وفاق سطيف خير الدين مضوي منذ اسبوع عقدا سيشرف بموجبه على المقاليد الفنية للنجم خلال الفترة المقبلة".
ويذكر أن صانع الألعاب عبد المؤمن جابو سيكون حرا من أي التزام بعد انتهاء مدة العقد الذي يربطه بناديه وفاق سطيف بتاريخ 15 جانفي المقبل.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017