القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة

تمكنت فرقة الحراسة والتفتيشات الديوانية بالقصرين، عشية اليوم الأحد، خلال قيامها بتفتيش شاحنة على مستوى الطريق الرابطة بين مدينتي فريانة والقصرين، من العثور على51 اطارا مطاطيا جزائري الصنع، بين أكياس زيتون كانت على متن الشاحنة، وفق ما ذكره عون فرقة الحراسة والتفتيشات بالجهة مكرم محمدي. وذكر محمدي في تصريح لـ(وات) أنه "تم حجز الشاحنة والحمولة التى على متنها، وتحرير محضر في الغرض".