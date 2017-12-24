المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحج أعوان الحرس الوطني بالمسعدين يوم أمس إثر نصب كمين محكم من الإطاحة بشاب ببلغ من العمر حوالي 28 سنة إثر تعمده التحيل على أقارب المساجين الذين يزورون السجن المدني بالمسعدين من خلال إقناعهم بأن له وساطة وهو قادر على التدخل لهم لفائدة المحاكم من أجل تخفيف العقوبة عليهم كما يدعى أن له" معارف " داخل السجن المذكور قادرة على توفير احسن الظروف للسجين وبعد تقدم احد المتضررين إلى المركز بشكاية مفادها تعرضها إلى عملية تحيل أولت الفرقة المذكورة الموضوع بالغ الأهمية وقامت في وقت قياسي من الإطاحة بالمظنون فيه الذي اعترف بما نسب إليه من الوهنة الأولى فتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.