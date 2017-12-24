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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
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الأولى
المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017 | 19:39

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحج أعوان الحرس الوطني بالمسعدين يوم أمس إثر نصب كمين محكم من الإطاحة بشاب ببلغ من العمر حوالي 28 سنة إثر تعمده التحيل على أقارب المساجين الذين يزورون السجن المدني بالمسعدين من خلال إقناعهم بأن له وساطة وهو قادر على التدخل لهم لفائدة المحاكم من أجل تخفيف العقوبة عليهم كما يدعى أن له" معارف " داخل السجن المذكور قادرة على توفير احسن الظروف للسجين وبعد تقدم احد المتضررين إلى المركز بشكاية مفادها تعرضها إلى عملية تحيل أولت الفرقة المذكورة الموضوع بالغ الأهمية وقامت في وقت قياسي من الإطاحة بالمظنون فيه الذي اعترف بما نسب إليه من الوهنة الأولى فتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017 | 19:39

الشروق اون لاين- مكرم السعيدي

نحج أعوان الحرس الوطني بالمسعدين يوم أمس إثر نصب كمين محكم من الإطاحة بشاب ببلغ من العمر حوالي 28 سنة إثر تعمده التحيل على أقارب المساجين الذين يزورون السجن المدني بالمسعدين من خلال إقناعهم بأن له وساطة وهو قادر على التدخل لهم لفائدة المحاكم من أجل تخفيف العقوبة عليهم كما يدعى أن له" معارف " داخل السجن المذكور قادرة على توفير احسن الظروف للسجين وبعد تقدم احد المتضررين إلى المركز بشكاية مفادها تعرضها إلى عملية تحيل أولت الفرقة المذكورة الموضوع بالغ الأهمية وقامت في وقت قياسي من الإطاحة بالمظنون فيه الذي اعترف بما نسب إليه من الوهنة الأولى فتم مراجعة النيابة العمومية التي أذنت بدورها بالاحتفاظ به رهن الإيقاف حتى يتم عرضه في الأيام القليلة القادمة على إحدى الدوائر القضائية من أجل ما نسب إليه.

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:35
-ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد.
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علمت الشروق اونلاين ان كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني تحوّل...
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تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:23
علمت الشروق اونلاين أن الدولة التونسية قررت منع كل الطائرات الاماراتية من دخول المطارات التونسية ويأتي هذا...
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المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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