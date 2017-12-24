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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
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الأولى
العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017 | 19:22

مكتب الشروق- القيروان- جمال الدين الذهبي

إحتضنت منطقة المساعيد التابعة لمعتمدية العلا وﻻية القيروان يوم الأحد 24 ديسمبر 2017، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان  زيت الزيتون  بحضور معتمد الجهة ومعتمد حفوز والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد هام من الأهالي والزوار . وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية عرض للأكلات والخبز التقليدي، لوحات للفروسية ،عرض للآلات الفلاحية التقليدية، عرض لفرقة فنون شعبية، قراءات شعرية ، فقرات تنشيطية لنادي الأطفال المتنقل بالقيروان ، نقطة بيع زيت الزيتون بسعر 9 دينارات للتر، إعداد خبز الطابونة وشواء لحم الضأن للضيوف .

وقد أكد رئيس هيئة المهرجان أن التظاهرة فرصة لإبراز خصائص المنطقة وتميز العلا بزيت الزيتون اللقيم الحائز على جوائز عالمبة بالإضافة إلى منح الأهالي وتحديدا الأطفال والتلاميذ فرصة الترويح عن الأنفس خلال العطلة المدرسية خاصة وأن منطقتهم مهمشة وتفتقر إلى ابسط المرافق وشهدت عديد حاﻻت الإنتحار. واضاف أن المهرجان نجح تنظيميا وإستقطب مئات المتتبعين لكن الأهالي مستاؤون من تخلف والي القيروان عن الحضور رغم توجيه دعوة له وكان بإمكانه زيارة المنطقة والإطلاع على خصائصها ومشاكلها ومطالب متساكنيها.

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الأولى
العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017 | 19:22

مكتب الشروق- القيروان- جمال الدين الذهبي

إحتضنت منطقة المساعيد التابعة لمعتمدية العلا وﻻية القيروان يوم الأحد 24 ديسمبر 2017، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان  زيت الزيتون  بحضور معتمد الجهة ومعتمد حفوز والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد هام من الأهالي والزوار . وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية عرض للأكلات والخبز التقليدي، لوحات للفروسية ،عرض للآلات الفلاحية التقليدية، عرض لفرقة فنون شعبية، قراءات شعرية ، فقرات تنشيطية لنادي الأطفال المتنقل بالقيروان ، نقطة بيع زيت الزيتون بسعر 9 دينارات للتر، إعداد خبز الطابونة وشواء لحم الضأن للضيوف .

وقد أكد رئيس هيئة المهرجان أن التظاهرة فرصة لإبراز خصائص المنطقة وتميز العلا بزيت الزيتون اللقيم الحائز على جوائز عالمبة بالإضافة إلى منح الأهالي وتحديدا الأطفال والتلاميذ فرصة الترويح عن الأنفس خلال العطلة المدرسية خاصة وأن منطقتهم مهمشة وتفتقر إلى ابسط المرافق وشهدت عديد حاﻻت الإنتحار. واضاف أن المهرجان نجح تنظيميا وإستقطب مئات المتتبعين لكن الأهالي مستاؤون من تخلف والي القيروان عن الحضور رغم توجيه دعوة له وكان بإمكانه زيارة المنطقة والإطلاع على خصائصها ومشاكلها ومطالب متساكنيها.

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حالة الطقس ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017
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-ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد.
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حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:32
علمت الشروق اونلاين ان كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني تحوّل...
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تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:23
علمت الشروق اونلاين أن الدولة التونسية قررت منع كل الطائرات الاماراتية من دخول المطارات التونسية ويأتي هذا...
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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