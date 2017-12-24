العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر

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24 ديسمبر 2017
مكتب الشروق- القيروان- جمال الدين الذهبي
إحتضنت منطقة المساعيد التابعة لمعتمدية العلا وﻻية القيروان يوم الأحد 24 ديسمبر 2017، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بحضور معتمد الجهة ومعتمد حفوز والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد هام من الأهالي والزوار . وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية عرض للأكلات والخبز التقليدي، لوحات للفروسية ،عرض للآلات الفلاحية التقليدية، عرض لفرقة فنون شعبية، قراءات شعرية ، فقرات تنشيطية لنادي الأطفال المتنقل بالقيروان ، نقطة بيع زيت الزيتون بسعر 9 دينارات للتر، إعداد خبز الطابونة وشواء لحم الضأن للضيوف .
وقد أكد رئيس هيئة المهرجان أن التظاهرة فرصة لإبراز خصائص المنطقة وتميز العلا بزيت الزيتون اللقيم الحائز على جوائز عالمبة بالإضافة إلى منح الأهالي وتحديدا الأطفال والتلاميذ فرصة الترويح عن الأنفس خلال العطلة المدرسية خاصة وأن منطقتهم مهمشة وتفتقر إلى ابسط المرافق وشهدت عديد حاﻻت الإنتحار. واضاف أن المهرجان نجح تنظيميا وإستقطب مئات المتتبعين لكن الأهالي مستاؤون من تخلف والي القيروان عن الحضور رغم توجيه دعوة له وكان بإمكانه زيارة المنطقة والإطلاع على خصائصها ومشاكلها ومطالب متساكنيها.
مكتب الشروق- القيروان- جمال الدين الذهبي
إحتضنت منطقة المساعيد التابعة لمعتمدية العلا وﻻية القيروان يوم الأحد 24 ديسمبر 2017، فعاليات الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بحضور معتمد الجهة ومعتمد حفوز والمندوب الجهوي للتنمية الفلاحية وعدد هام من الأهالي والزوار . وقد تضمن برنامج هذه التظاهرة الثقافية عرض للأكلات والخبز التقليدي، لوحات للفروسية ،عرض للآلات الفلاحية التقليدية، عرض لفرقة فنون شعبية، قراءات شعرية ، فقرات تنشيطية لنادي الأطفال المتنقل بالقيروان ، نقطة بيع زيت الزيتون بسعر 9 دينارات للتر، إعداد خبز الطابونة وشواء لحم الضأن للضيوف .
وقد أكد رئيس هيئة المهرجان أن التظاهرة فرصة لإبراز خصائص المنطقة وتميز العلا بزيت الزيتون اللقيم الحائز على جوائز عالمبة بالإضافة إلى منح الأهالي وتحديدا الأطفال والتلاميذ فرصة الترويح عن الأنفس خلال العطلة المدرسية خاصة وأن منطقتهم مهمشة وتفتقر إلى ابسط المرافق وشهدت عديد حاﻻت الإنتحار. واضاف أن المهرجان نجح تنظيميا وإستقطب مئات المتتبعين لكن الأهالي مستاؤون من تخلف والي القيروان عن الحضور رغم توجيه دعوة له وكان بإمكانه زيارة المنطقة والإطلاع على خصائصها ومشاكلها ومطالب متساكنيها.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017