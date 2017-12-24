سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان

الشروق اون لاين- عبد السلام السمراني

تم اليوم تقديم 3 اعوان حرس وطني ورئيس مركز في حالة ايقاف بالمحكمة الابتدائية بسليانة على خلفية وفاة مواطن داخل مقر للحرس الوطني حيث وجهت لهم تهمة الاعتداء بالعنف الشديد وقد تم اصدار بطاقة ايداع بالسجن في أنهم.

وللإشارة فان احد الشبان كان قد توفي داخل مقر للحرس الوطني وقد اثبتت المعاينة الأولية انه اقدم على الانتحار لكن على ما يبدو فان تقرير الطب الشرعي يفيد انه تعرض للعنف الشديد قبل وفاة المواطن.