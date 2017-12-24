عمدون: انقلاب حافلة سياحية

الشروق اون لاين- ايهاب النفزي

جد منذ قليل حادث انقلاب حافلة سياحية صغيرة الحجم على مستوى منطقة عين السنوسي معتمدية عمدون من ولاية باجة وكانت قادمة من معتمدية عين دراهم.

يذكر أن الحافلة كانت في رحلة سياحية قادمة من مدينة سليمان ولاية نابل وقد تحوّلت وحدات الحماية المدنية الى مكان الحادث حيث لم يعرف بعد اذا تم تسجيل اصابات في الحادث من عدمه.

صورة تمثيلية