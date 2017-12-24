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20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
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عمدون: انقلاب حافلة سياحية
الشروق اون لاين- ايهاب النفزي
جد منذ قليل حادث انقلاب حافلة سياحية صغيرة الحجم على مستوى منطقة عين السنوسي معتمدية عمدون من ولاية باجة وكانت قادمة من معتمدية عين دراهم.
يذكر أن الحافلة كانت في رحلة سياحية قادمة من مدينة سليمان ولاية نابل وقد تحوّلت وحدات الحماية المدنية الى مكان الحادث حيث لم يعرف بعد اذا تم تسجيل اصابات في الحادث من عدمه.
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عمدون: انقلاب حافلة سياحية
الشروق اون لاين- ايهاب النفزي
جد منذ قليل حادث انقلاب حافلة سياحية صغيرة الحجم على مستوى منطقة عين السنوسي معتمدية عمدون من ولاية باجة وكانت قادمة من معتمدية عين دراهم.
يذكر أن الحافلة كانت في رحلة سياحية قادمة من مدينة سليمان ولاية نابل وقد تحوّلت وحدات الحماية المدنية الى مكان الحادث حيث لم يعرف بعد اذا تم تسجيل اصابات في الحادث من عدمه.
صورة تمثيلية
الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:42
احرز النجم الرياضي الساحلي كاس السوبر للكرة الطائرة على حساب الترجي الرياضي اثر انتصاره مساء اليوم الاحد...المزيد >>
حالة الطقس ليوم الاثنين 25 ديسمبر 2017
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:35
-ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد.المزيد >>
حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:32
علمت الشروق اونلاين ان كاتب الدولة لدى وزير الخارجية المكلف بالديبلوماسية الاقتصادية حاتم الفرجاني تحوّل...المزيد >>
تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:23
علمت الشروق اونلاين أن الدولة التونسية قررت منع كل الطائرات الاماراتية من دخول المطارات التونسية ويأتي هذا...المزيد >>
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
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