منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة

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حرر المكتب الجهوي للديوانة بمنوبة منذ بداية العام الجاري الى حدود تاريخ 22 ديسمبر الجاري، 806 محضرا ديوانيا منها 448 محضرا في حق شركات صناعية، وحدد قائمة من 29 مهربا خلال شهر نوفمبر الماضي.
وترتبت عن هذه المحاضر مخالفات مالية بقيمة 150 الف دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للديوانة العميد كريم بربوش خلال انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتجارة الموازية نهاية الأسبوع.
كما رفع فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بأريانة الذي يغطي كل من ولايتي أريانة ومنوبة 221 محضرا ديوانيا وحجز بضاعة (ملابس وأحذية المستعملة ( الفريب) وفوانيس وسجائر وأقمشة وفواضل أليمنيوم ورصاص وسيارات ورؤوس أغنام) بقيمة جملية قدرت ب 5,7 مليون دينار، حسب ذات المصدر.
وتم حسب المعطيات التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة، تحديد قائمة ب29 متورطا في تهريب البنزين والفريب وعديد المنتوجات الأخرى، خلال شهر نوفمبر فقط. وضمت القائمة أشخاصا من خارج ولاية منوبة، ومجموعة من النساء.
وتطرق اجتماع اللجنة المنعقد باشراف والي الجهة أحمد السماوي وبحضور رئيس اقليم الحرس الوطني عادل بورقعة وممثلي مناطق الحرس والامن الوطنيين والمركز.
حرر المكتب الجهوي للديوانة بمنوبة منذ بداية العام الجاري الى حدود تاريخ 22 ديسمبر الجاري، 806 محضرا ديوانيا منها 448 محضرا في حق شركات صناعية، وحدد قائمة من 29 مهربا خلال شهر نوفمبر الماضي.
وترتبت عن هذه المحاضر مخالفات مالية بقيمة 150 الف دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للديوانة العميد كريم بربوش خلال انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتجارة الموازية نهاية الأسبوع.
كما رفع فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بأريانة الذي يغطي كل من ولايتي أريانة ومنوبة 221 محضرا ديوانيا وحجز بضاعة (ملابس وأحذية المستعملة ( الفريب) وفوانيس وسجائر وأقمشة وفواضل أليمنيوم ورصاص وسيارات ورؤوس أغنام) بقيمة جملية قدرت ب 5,7 مليون دينار، حسب ذات المصدر.
وتم حسب المعطيات التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة، تحديد قائمة ب29 متورطا في تهريب البنزين والفريب وعديد المنتوجات الأخرى، خلال شهر نوفمبر فقط. وضمت القائمة أشخاصا من خارج ولاية منوبة، ومجموعة من النساء.
وتطرق اجتماع اللجنة المنعقد باشراف والي الجهة أحمد السماوي وبحضور رئيس اقليم الحرس الوطني عادل بورقعة وممثلي مناطق الحرس والامن الوطنيين والمركز.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017