منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة

حرر المكتب الجهوي للديوانة بمنوبة منذ بداية العام الجاري الى حدود تاريخ 22 ديسمبر الجاري، 806 محضرا ديوانيا منها 448 محضرا في حق شركات صناعية، وحدد قائمة من 29 مهربا خلال شهر نوفمبر الماضي.

وترتبت عن هذه المحاضر مخالفات مالية بقيمة 150 الف دينار، وفق ما أفاد به المدير الجهوي للديوانة العميد كريم بربوش خلال انعقاد اللجنة الجهوية لمتابعة تطور الاسعار وضمان انتظام التزويد والتجارة الموازية نهاية الأسبوع.

كما رفع فصيل الحراسة والتفتيشات الديوانية بأريانة الذي يغطي كل من ولايتي أريانة ومنوبة 221 محضرا ديوانيا وحجز بضاعة (ملابس وأحذية المستعملة ( الفريب) وفوانيس وسجائر وأقمشة وفواضل أليمنيوم ورصاص وسيارات ورؤوس أغنام) بقيمة جملية قدرت ب 5,7 مليون دينار، حسب ذات المصدر.

وتم حسب المعطيات التي تم تقديمها خلال اجتماع اللجنة، تحديد قائمة ب29 متورطا في تهريب البنزين والفريب وعديد المنتوجات الأخرى، خلال شهر نوفمبر فقط. وضمت القائمة أشخاصا من خارج ولاية منوبة، ومجموعة من النساء.

وتطرق اجتماع اللجنة المنعقد باشراف والي الجهة أحمد السماوي وبحضور رئيس اقليم الحرس الوطني عادل بورقعة وممثلي مناطق الحرس والامن الوطنيين والمركز.