وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده

أكد وزير الخارجية الإماراتي محمد أنور قرقاش، تعليقا على منع بلاده التونسيات من السفر عبر خطوطها الجوية أو مطاراتها منها وإليها ، أن الإمارات تواصلت مع السلطات التونسية حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية.

وأشار قرقاش في تدوينة على صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017، أن بلاده تفتخر بتجربتها في تمكين المرأة التونسية من السفر إليها معربا عن تقديره وإحترامه للمرأة التونسية.

وثمن الوزير الاماراتي التجربة الرائدة للمرأة التونسية وإعتبرها 'صِمَام الأمان'، داعيا إلى ضرورة تفادي محاولات التأويل والمغالطة، وفق تعبيره.

تواصلنا مع الأخوة في تونس حول معلومة أمنية فرضت إجراءات محددة وظرفية، وفِي الإمارات حيث نفخر بتجربتنا في تمكين المرأة نقدر المرأة التونسية ونحترمها ونثمن تجربتها الرائدة، ونعتبرها صِمَام الأمان، ولنتفادى معا محاولات التأويل والمغالطة.