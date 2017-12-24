تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم‎

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: انطلقت عمليات ترميم المستودع البلدي القديم بحي عباس من ولاية تطاوين، منذ اسبوع، بعد ان تعرض الى التخريب والهدم، خلال، احتجاجات الكامور التي عاشت على وقعها الجهة يوم 22 ماي الماضي.

يشار الى ان مجهولون عمدوا الى تخريب المستودع البلدي واقتحامه وسرقة السيارات والمعدات التي كانت بداخله في الوقت الذي كانت تشهد فيه الجهة مواجهات بين المحتجين والوحدات الامنية.