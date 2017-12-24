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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم‎
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تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم‎
24 ديسمبر 2017 | 14:54

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: انطلقت عمليات ترميم المستودع البلدي القديم بحي عباس من ولاية تطاوين، منذ اسبوع، بعد ان تعرض الى التخريب والهدم، خلال، احتجاجات الكامور التي عاشت على وقعها الجهة يوم 22 ماي الماضي.

يشار الى ان مجهولون عمدوا الى تخريب المستودع البلدي واقتحامه وسرقة السيارات والمعدات التي كانت بداخله في الوقت الذي كانت تشهد فيه الجهة مواجهات بين المحتجين والوحدات الامنية.

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تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم‎
24 ديسمبر 2017 | 14:54

تطاوين- الشروق اون لاين- يثرب مشيري: انطلقت عمليات ترميم المستودع البلدي القديم بحي عباس من ولاية تطاوين، منذ اسبوع، بعد ان تعرض الى التخريب والهدم، خلال، احتجاجات الكامور التي عاشت على وقعها الجهة يوم 22 ماي الماضي.

يشار الى ان مجهولون عمدوا الى تخريب المستودع البلدي واقتحامه وسرقة السيارات والمعدات التي كانت بداخله في الوقت الذي كانت تشهد فيه الجهة مواجهات بين المحتجين والوحدات الامنية.

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حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:32
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تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:23
علمت الشروق اونلاين أن الدولة التونسية قررت منع كل الطائرات الاماراتية من دخول المطارات التونسية ويأتي هذا...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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