جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري

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14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم: تمكن اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 اعوان مركز الاستمرار والشرطة العدلية وشرطة النجدة بجندوبة من ايقاف 3 عملة بإحدى الفضاءات التجارية بمدينة جندوبة بتهمة السرقة للمحتويات والسلع والتي قدرت قيمتها بـ 106 ألف دينار، حسب التقديرات الاولية .
كما تحصن شخصين اخرين بالفرار وجهت لهما نفس التهمة وتجري الجهود قصد ايقافهما .
وقد تم حسب محاضر البحث مع الموقوفين الثلاثة التفريط في السلع المسروقة بالبيع .
وتم باستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة الابقاء على الموقوفين بحالة ايقاف و مباشرة قضية في الغرض .
جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم: تمكن اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 اعوان مركز الاستمرار والشرطة العدلية وشرطة النجدة بجندوبة من ايقاف 3 عملة بإحدى الفضاءات التجارية بمدينة جندوبة بتهمة السرقة للمحتويات والسلع والتي قدرت قيمتها بـ 106 ألف دينار، حسب التقديرات الاولية .
كما تحصن شخصين اخرين بالفرار وجهت لهما نفس التهمة وتجري الجهود قصد ايقافهما .
وقد تم حسب محاضر البحث مع الموقوفين الثلاثة التفريط في السلع المسروقة بالبيع .
وتم باستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة الابقاء على الموقوفين بحالة ايقاف و مباشرة قضية في الغرض .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017