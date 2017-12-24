جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري

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جندوبة – الشروق اون لاين- عبد الكريم: تمكن اليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 اعوان مركز الاستمرار والشرطة العدلية وشرطة النجدة بجندوبة من ايقاف 3 عملة بإحدى الفضاءات التجارية بمدينة جندوبة بتهمة السرقة للمحتويات والسلع والتي قدرت قيمتها بـ 106 ألف دينار، حسب التقديرات الاولية .

كما تحصن شخصين اخرين بالفرار وجهت لهما نفس التهمة وتجري الجهود قصد ايقافهما .

وقد تم حسب محاضر البحث مع الموقوفين الثلاثة التفريط في السلع المسروقة بالبيع .

وتم باستشارة النيابة العمومية للمحكمة الابتدائية بجندوبة الابقاء على الموقوفين بحالة ايقاف و مباشرة قضية في الغرض .