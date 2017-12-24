الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
السياسي
نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي
24 ديسمبر 2017 | 14:40

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: علمت الشروقً أون لاين ان حركيّة كبيرة يعيشها نداء تونس بعد الهزيمة الموجعة في الانتخابات الجزئية  بألمانيا، إذ أستعاد المقر المركزي للنداء حركيّته وتتجه النيٌة حسب مصادر الشروق أون لاين الى تعيين ناجي جلٌول ناطقا رسميا للحزب كما سيكون  لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية  سلمى اللومي الرقيق دور أكبر في المرحلة القادمة  كما ستسجل عودة وجوه قيادية كان لها دور محوري في سنوات تأسيس نداء تونس كما ينتظر أن يتم التقليص من صلاحيات عدد من الوجوه التي تتصدر المشهد اليوم . 

تقرؤون أيضا
الغنوشي في افتتاح الندوة السنوية للنهضة:متمسّكون بمواصلة مسار الثورة حتى نُحقّق كلّ استحقاقاتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
المزيد >>
يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
المزيد >>
تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
المزيد >>
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي
24 ديسمبر 2017 | 14:40

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: علمت الشروقً أون لاين ان حركيّة كبيرة يعيشها نداء تونس بعد الهزيمة الموجعة في الانتخابات الجزئية  بألمانيا، إذ أستعاد المقر المركزي للنداء حركيّته وتتجه النيٌة حسب مصادر الشروق أون لاين الى تعيين ناجي جلٌول ناطقا رسميا للحزب كما سيكون  لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية  سلمى اللومي الرقيق دور أكبر في المرحلة القادمة  كما ستسجل عودة وجوه قيادية كان لها دور محوري في سنوات تأسيس نداء تونس كما ينتظر أن يتم التقليص من صلاحيات عدد من الوجوه التي تتصدر المشهد اليوم . 

تقرؤون أيضا
الغنوشي في افتتاح الندوة السنوية للنهضة:متمسّكون بمواصلة مسار الثورة حتى نُحقّق كلّ استحقاقاتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
المزيد >>
يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
المزيد >>
تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
المزيد >>
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿