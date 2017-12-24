نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي

تونس- الشروق أون لاين- نورالدين بالطيب: علمت الشروقً أون لاين ان حركيّة كبيرة يعيشها نداء تونس بعد الهزيمة الموجعة في الانتخابات الجزئية بألمانيا، إذ أستعاد المقر المركزي للنداء حركيّته وتتجه النيٌة حسب مصادر الشروق أون لاين الى تعيين ناجي جلٌول ناطقا رسميا للحزب كما سيكون لوزيرة السياحة والصناعات التقليدية سلمى اللومي الرقيق دور أكبر في المرحلة القادمة كما ستسجل عودة وجوه قيادية كان لها دور محوري في سنوات تأسيس نداء تونس كما ينتظر أن يتم التقليص من صلاحيات عدد من الوجوه التي تتصدر المشهد اليوم .