قرمبالية: الإطاحة بخليّة تكفيريّة متكوّنة من 3 عناصر

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّنت يوم امس السبت فرقة الأبحاث والتّفتيش بمنطقة الحرس الوطني بقرمبالية من ولاية نابل من الإطاحة بخليّة تكفيريّة متكوّنة من 3 عناصر أعمارهم تتراوح بين 18 و23 سنة، قاطنين بمنطقة الفندق الجديد.

بالتّحرّي معهم، اعترفوا بتبنّيهم الفكر التّكفيري وتعمّدهم تنزيل تدوينات وصور ومقاطع فيديو عبر حساباتهم الخاصّة بشبكة التّواصل الاجتماعي "الفايسبوك" يمجّدون فيها التّنظيمات الإرهابيّة ويحرّضون فيها على الإرهاب، وفق بلاغ لوزارة الداخلية

كما اعترفوا بأنّهم يقومون بعقد لقاءات سريّة ويخطّطون للالتحاق بتنظيم "داعش" الإرهابي بسوريا.

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "الاشتباه في الانضمام إلى تنظيم إرهابي