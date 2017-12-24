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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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بوشماوي: الحسابات السياسية والشعبوية حالتا دون القيام بالاصلاحات الاقتصادية اللازمة
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بوشماوي: الحسابات السياسية والشعبوية حالتا دون القيام بالاصلاحات الاقتصادية اللازمة
24 ديسمبر 2017 | 14:11

قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي أن الحسابات السياسية والشعبوية حالت دون القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

وأضافت لدى افتتاحها أشغال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس المنعقد، الأحد، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالتوازي مع الحسابات السياسية مؤكدة " أن الوقت حان للشروع في الإصلاحات وايجاد حلول للمؤسسات الاقتصادية ولدعم التنمية في البلاد".

ودعت بوشماوي إلى ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل أشكال تعطيل الانتاج وارجاع قيمة العمل بما يمكن من دفع التشغيل وتحقيق التنمية والكرامة للمواطنين.

ولاحظت أنه " على قدر ما حققته تونس من نجاحات سياسية هامة ومشرفة لكن لم ترافقها نجاحات اقتصادية بل أن البلاد تعيش إلى حد الآن أزمة اقتصادية حادة مع عدم القدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل وهو ما يعكسه تفاقم العجز المالي للمؤسسات وتفشي التجارة الموازية وتواصل المديونية وتدهور قيمة الدينار".

ويشار إلى أن عدد المؤتمرين في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس بلغ 420 مؤتمرا لانتخاب 25 عضوا من جملة 51 مترشحا يمثلون قطاعات الخدمات والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والحرف والمهن.

ويذكر أن عدد المنخرطين في مختلف هياكل الاتحاد الجهوي بتونس تطور من 413 منخرطا خلال سنة 2016 إلى 1473 منخرطا خلال سنة 2017.

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بوشماوي: الحسابات السياسية والشعبوية حالتا دون القيام بالاصلاحات الاقتصادية اللازمة
24 ديسمبر 2017 | 14:11

قالت رئيسة الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، وداد بوشماوي أن الحسابات السياسية والشعبوية حالت دون القيام بالإصلاحات الاقتصادية اللازمة.

وأضافت لدى افتتاحها أشغال المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية بتونس المنعقد، الأحد، بقصر المؤتمرات بالعاصمة، أن النمو الاقتصادي لا يمكن أن يتحقق بالتوازي مع الحسابات السياسية مؤكدة " أن الوقت حان للشروع في الإصلاحات وايجاد حلول للمؤسسات الاقتصادية ولدعم التنمية في البلاد".

ودعت بوشماوي إلى ضرورة تطبيق القانون والتصدي لكل أشكال تعطيل الانتاج وارجاع قيمة العمل بما يمكن من دفع التشغيل وتحقيق التنمية والكرامة للمواطنين.

ولاحظت أنه " على قدر ما حققته تونس من نجاحات سياسية هامة ومشرفة لكن لم ترافقها نجاحات اقتصادية بل أن البلاد تعيش إلى حد الآن أزمة اقتصادية حادة مع عدم القدرة على تنشيط الحركة الاقتصادية وخلق مواطن الشغل وهو ما يعكسه تفاقم العجز المالي للمؤسسات وتفشي التجارة الموازية وتواصل المديونية وتدهور قيمة الدينار".

ويشار إلى أن عدد المؤتمرين في المؤتمر الخامس عشر للاتحاد الجهوي للصناعة والتجارة بتونس بلغ 420 مؤتمرا لانتخاب 25 عضوا من جملة 51 مترشحا يمثلون قطاعات الخدمات والتجارة والصناعات التقليدية والصناعة والحرف والمهن.

ويذكر أن عدد المنخرطين في مختلف هياكل الاتحاد الجهوي بتونس تطور من 413 منخرطا خلال سنة 2016 إلى 1473 منخرطا خلال سنة 2017.

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