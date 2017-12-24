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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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توزر: اعتداء أمني على صحفي ومصوّر التلفزة الوطنية
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شروق الجهات
توزر: اعتداء أمني على صحفي ومصوّر التلفزة الوطنية
24 ديسمبر 2017 | 13:59

  توزر – الشروق أونلاين – بوبكر حريزي: تعرّض الصحفي مراد مزيود والمصوّر الطيب بن حسين من التلفزة الوطنية إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمنع من تصوير سهرة المهرجان الدولي للواحات بتوزر الدورة 39 من قبل عدد من أعوان الأمن الوطني  والتي انتظمت ليلة البارحة بالملعب الأولمبي محمد الطمباري توزر. 

وأصدر فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أوضح فيه أنّ الصحفي والمكلف بالاتصال بفرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مراد مزيود تم منعه ومصور التلفزة الوطنية الطيب بن حسين  من دخول الحفل والقيام بعملهما الصحفي وبعد الاتصال بإدارة المهرجان والتي تدخلت وسمحت لهما بالدخول والتصوير الا أن أعوانا من الحرس الوطني بالزيين المدني و الرسمي واصلوا مضايقتهم للمصور الصحفي الطيب بن حسن ومنعوه من التصوير كما قاموا بالاعتداء عليهما لفظيا وطالب البيان وزارة الداخلية بضرورة أخذ الاجراءات اللازمة لحماية  الصحفيين وتسهيل عملهم .

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توزر: اعتداء أمني على صحفي ومصوّر التلفزة الوطنية
24 ديسمبر 2017 | 13:59

  توزر – الشروق أونلاين – بوبكر حريزي: تعرّض الصحفي مراد مزيود والمصوّر الطيب بن حسين من التلفزة الوطنية إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمنع من تصوير سهرة المهرجان الدولي للواحات بتوزر الدورة 39 من قبل عدد من أعوان الأمن الوطني  والتي انتظمت ليلة البارحة بالملعب الأولمبي محمد الطمباري توزر. 

وأصدر فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أوضح فيه أنّ الصحفي والمكلف بالاتصال بفرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مراد مزيود تم منعه ومصور التلفزة الوطنية الطيب بن حسين  من دخول الحفل والقيام بعملهما الصحفي وبعد الاتصال بإدارة المهرجان والتي تدخلت وسمحت لهما بالدخول والتصوير الا أن أعوانا من الحرس الوطني بالزيين المدني و الرسمي واصلوا مضايقتهم للمصور الصحفي الطيب بن حسن ومنعوه من التصوير كما قاموا بالاعتداء عليهما لفظيا وطالب البيان وزارة الداخلية بضرورة أخذ الاجراءات اللازمة لحماية  الصحفيين وتسهيل عملهم .

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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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