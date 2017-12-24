توزر: اعتداء أمني على صحفي ومصوّر التلفزة الوطنية

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توزر – الشروق أونلاين – بوبكر حريزي: تعرّض الصحفي مراد مزيود والمصوّر الطيب بن حسين من التلفزة الوطنية إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمنع من تصوير سهرة المهرجان الدولي للواحات بتوزر الدورة 39 من قبل عدد من أعوان الأمن الوطني والتي انتظمت ليلة البارحة بالملعب الأولمبي محمد الطمباري توزر.
وأصدر فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أوضح فيه أنّ الصحفي والمكلف بالاتصال بفرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مراد مزيود تم منعه ومصور التلفزة الوطنية الطيب بن حسين من دخول الحفل والقيام بعملهما الصحفي وبعد الاتصال بإدارة المهرجان والتي تدخلت وسمحت لهما بالدخول والتصوير الا أن أعوانا من الحرس الوطني بالزيين المدني و الرسمي واصلوا مضايقتهم للمصور الصحفي الطيب بن حسن ومنعوه من التصوير كما قاموا بالاعتداء عليهما لفظيا وطالب البيان وزارة الداخلية بضرورة أخذ الاجراءات اللازمة لحماية الصحفيين وتسهيل عملهم .
توزر – الشروق أونلاين – بوبكر حريزي: تعرّض الصحفي مراد مزيود والمصوّر الطيب بن حسين من التلفزة الوطنية إلى الاعتداء بالعنف اللفظي والمنع من تصوير سهرة المهرجان الدولي للواحات بتوزر الدورة 39 من قبل عدد من أعوان الأمن الوطني والتي انتظمت ليلة البارحة بالملعب الأولمبي محمد الطمباري توزر.
وأصدر فرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين بيانا أوضح فيه أنّ الصحفي والمكلف بالاتصال بفرع الجنوب الغربي للنقابة الوطنية للصحفيين التونسيين مراد مزيود تم منعه ومصور التلفزة الوطنية الطيب بن حسين من دخول الحفل والقيام بعملهما الصحفي وبعد الاتصال بإدارة المهرجان والتي تدخلت وسمحت لهما بالدخول والتصوير الا أن أعوانا من الحرس الوطني بالزيين المدني و الرسمي واصلوا مضايقتهم للمصور الصحفي الطيب بن حسن ومنعوه من التصوير كما قاموا بالاعتداء عليهما لفظيا وطالب البيان وزارة الداخلية بضرورة أخذ الاجراءات اللازمة لحماية الصحفيين وتسهيل عملهم .
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017