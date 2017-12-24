سيدي بوزيد: القبض على شخص بحوزته حوالي 13 ألف قرص "فياغرا"

صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق

تمكّن يوم امس السبت مركز الأمن الوطني سيدي بوزيد بعد نصب كمين محكم من إيقاف سيّارة يقودها شخص عمره 39 سنة وبتفتيشها تمّ العثور على 12970 قرص "فياغرا، بحسب بلاغ لوزارة الداخلية".

وباستشارة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه وحجز الأقراص والسّيارة.