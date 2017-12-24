منظمات وأحزاب يدعون إلى التصدي إلى كل اجراء يمس من كرامة التونسيين

طالب عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية والأحزاب، السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم والتصدي إلى كل اجراء يمس بكرامة التونسيين والتونسيات، وذلك على خلفية منع شركة الطيران الامارتية سفر النساء التونسيات عبر طائراتها

صباح الجمعة الماضي.

ونددت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي، في بيان مشترك، عشية السبت، "بشدة" قرار المنع "التمييزي والعنصري" والذي اعتبرت أن فيه مس من سيادة الدولة التونسية ومن كرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية.

كما عبر عن استيائها من الموقف الرسمي التونسي مشيرة إلى " أنه لم يترجم أي التزام للدولة في الذود عن مواطناتها ومواطينيها في الداخل والخارج، بما يتنافى مع مقتضيات الدستور وقانون مناهضة كافة أشكال العنف المسلط ضد المرأة".

ودعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان أصدره السبت، " كل من مؤسسة الرئاسة والدبلوماسية التونسية إلى مراجعة أركان العلاقة الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى اتخاذ التداربير اللازمة والآنية الرامية إلى حماية كل التونسيين والتونسيات والذود عن كرامتهم".

كما أكد أن هذا "القرار المفاجئ والأحادي الجانب يشكل تعديا صارخا على كرامة تونس وإهانة لها، دولة وحكومة وشعبا ، رجالا ونساء".