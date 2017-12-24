الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
منظمات وأحزاب يدعون إلى التصدي إلى كل اجراء يمس من كرامة التونسيين
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
السياسي
منظمات وأحزاب يدعون إلى التصدي إلى كل اجراء يمس من كرامة التونسيين
24 ديسمبر 2017 | 13:02

طالب عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية والأحزاب، السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم والتصدي إلى كل اجراء يمس بكرامة التونسيين والتونسيات، وذلك على خلفية منع شركة الطيران الامارتية سفر النساء التونسيات عبر طائراتها 

صباح الجمعة الماضي.

ونددت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي، في بيان مشترك، عشية السبت، "بشدة" قرار المنع "التمييزي والعنصري" والذي اعتبرت أن فيه مس من سيادة الدولة التونسية ومن كرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية.

كما عبر عن استيائها من الموقف الرسمي التونسي مشيرة إلى " أنه لم يترجم أي التزام للدولة في الذود عن مواطناتها ومواطينيها في الداخل والخارج، بما يتنافى مع مقتضيات الدستور وقانون مناهضة كافة أشكال العنف المسلط ضد المرأة".

ودعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان أصدره السبت، " كل من مؤسسة الرئاسة والدبلوماسية التونسية إلى مراجعة أركان العلاقة الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى اتخاذ التداربير اللازمة والآنية الرامية إلى حماية كل التونسيين والتونسيات والذود عن كرامتهم".

 كما أكد أن هذا "القرار المفاجئ والأحادي الجانب يشكل تعديا صارخا على كرامة تونس وإهانة لها، دولة وحكومة وشعبا ، رجالا ونساء".

تقرؤون أيضا
الغنوشي في افتتاح الندوة السنوية للنهضة:متمسّكون بمواصلة مسار الثورة حتى نُحقّق كلّ استحقاقاتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
المزيد >>
يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
المزيد >>
تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
المزيد >>
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
السياسي
منظمات وأحزاب يدعون إلى التصدي إلى كل اجراء يمس من كرامة التونسيين
24 ديسمبر 2017 | 13:02

طالب عدد من الجمعيات والمنظمات التونسية والأحزاب، السلطات التونسية باتخاذ موقف صارم والتصدي إلى كل اجراء يمس بكرامة التونسيين والتونسيات، وذلك على خلفية منع شركة الطيران الامارتية سفر النساء التونسيات عبر طائراتها 

صباح الجمعة الماضي.

ونددت كل من الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات والرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان والمنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية وجمعية بيتي، في بيان مشترك، عشية السبت، "بشدة" قرار المنع "التمييزي والعنصري" والذي اعتبرت أن فيه مس من سيادة الدولة التونسية ومن كرامة النساء التونسيات وانتهاك لحقوقهن الأساسية.

كما عبر عن استيائها من الموقف الرسمي التونسي مشيرة إلى " أنه لم يترجم أي التزام للدولة في الذود عن مواطناتها ومواطينيها في الداخل والخارج، بما يتنافى مع مقتضيات الدستور وقانون مناهضة كافة أشكال العنف المسلط ضد المرأة".

ودعا حزب التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات، في بيان أصدره السبت، " كل من مؤسسة الرئاسة والدبلوماسية التونسية إلى مراجعة أركان العلاقة الثنائية مع دولة الإمارات العربية المتحدة وإلى اتخاذ التداربير اللازمة والآنية الرامية إلى حماية كل التونسيين والتونسيات والذود عن كرامتهم".

 كما أكد أن هذا "القرار المفاجئ والأحادي الجانب يشكل تعديا صارخا على كرامة تونس وإهانة لها، دولة وحكومة وشعبا ، رجالا ونساء".

تقرؤون أيضا
الغنوشي في افتتاح الندوة السنوية للنهضة:متمسّكون بمواصلة مسار الثورة حتى نُحقّق كلّ استحقاقاتها
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
انطلقت صبيحة امس السبت فعاليات الندوة السنوية الأولى لحزب حركة النهضة، بحضور أعداد غفيرة من إطارات حركة...
المزيد >>
يشارك فيها 34 محاميا و 14 مديرا و 11 طبيبا:«حرب نفوذ»... في البرلمان
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صراعات حادة تتحوّل في غالبها الى «حروب كلامية...
المزيد >>
تعزية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
بلغنا خبر وفاة جمعة الجهيناوي شقيق وزير...
المزيد >>
وليد اللوقيني يهاجم يوسف الشاهد:الحرب على الفساد لها خلفيات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
اعتبر والي قبلي السابق والقاضي الاداري وليد...
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿