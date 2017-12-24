تاجروين: اختتام الدورة الأولى لمهرجان الفنون
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20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
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14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
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14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
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14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
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خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
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تاجروين: اختتام الدورة الأولى لمهرجان الفنون
الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: اختتمت اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017 الدورة الأولى لمهرجان الفنون الذي نظمته دار الشباب بالاشتراك مع مدرسة الامتياز وعرفت فيه عديد الأنشطة الثقافية والتربوية من خلال عروض سينمائية موجهة للكهول والشباب وعرض مسرحي بعنوان"غضب" لمجموعة عبور إلى جانب عرض فني ملتزم لمعز الزغلامي وأمسية شعرية وألعاب فكرية وورشات في الرسم على مختلف المحامل.
تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية...المزيد >>
بنزرت:4 وفيات بأنفلونزا الخنازير
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ارتفعت حالات الإصابة بالنزلة الوافدة ببنزرت الى 16 اصابة وبلغ عدد الوفيات 4 وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة...المزيد >>
الصمعة:غلق 5 حنفيات عمومية على ملك الخواص
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية...المزيد >>
رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها...المزيد >>
تاجروين: اختتام الدورة الأولى لمهرجان الفنون
الكاف-الشروق أون لاين-مصدق الشارني: اختتمت اليوم الأحد 24 ديسمبر 2017 الدورة الأولى لمهرجان الفنون الذي نظمته دار الشباب بالاشتراك مع مدرسة الامتياز وعرفت فيه عديد الأنشطة الثقافية والتربوية من خلال عروض سينمائية موجهة للكهول والشباب وعرض مسرحي بعنوان"غضب" لمجموعة عبور إلى جانب عرض فني ملتزم لمعز الزغلامي وأمسية شعرية وألعاب فكرية وورشات في الرسم على مختلف المحامل.
تطاوين:«المرازيق» و«الصابرية» و«العذارى» يطالبون بحقهم في استغلال أراضيهم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
صرح مؤخرا رئيس لجنة التصرف في الاراضي الاشتراكية بالعوينة بتطاوين فتحي التليلي أن قبائل المرازيق والصابرية...المزيد >>
بنزرت:4 وفيات بأنفلونزا الخنازير
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
ارتفعت حالات الإصابة بالنزلة الوافدة ببنزرت الى 16 اصابة وبلغ عدد الوفيات 4 وفق تاكيد المدير الجهوي للصحة...المزيد >>
الصمعة:غلق 5 حنفيات عمومية على ملك الخواص
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أعلن مدير الصحة الوقائية بالإدارة الجهوية للصحة بنابل عمر السليمي انه قد تم إصدار قرار بغلق حنفيات عمومية...المزيد >>
رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بالميدة لــ «الشروق» :هناك نقص كبير في مشاتل الزياتين
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
في ظلّ الصعوبات التي يعاني منها القطاع الفلاحي في مستوى نشاط ومردودية القطاعات الإنتاجية، ومدى تأثيرها...المزيد >>
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة