القرافي: جمعية القضاة لم تكن حاضرة أمس في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين

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24 ديسمبر 2017
نفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن تكون جمعيتها قد حضرت أمس السبت في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين مثلما تم تداوله اعلاميا.
وأوضحت اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القاضي الذي حضر المؤتمر ليست له صفة تمثيل الجمعية ، مضيفة في هذا الصدد بأن هذا القاضي متخل عن مسؤولياته ومنقطع عن النشاط صلب هياكل الجمعية من مكتب تنفيذي ومجالس وطنية منذ أشهر.
وقالت في ذات السياق ان الجمعية ستتخذ الاجراءات اللازمة وستقدم الايضاحات الضرورية حول المسألة في الفترة القادمة، مبينة أن ما تم الترويج له اعلاميا عقب هذا الحضور غير التمثيلي تحت عنوان وحدة القضاة هو لأغراض انتخابية فئوية لاتخرج عن سيناريوهات التوافقات المغشوشة.
وأضافت القرافي بان المسألة تندرج في اطار توظيف شعاراتي تفنده المحطات والمواقف النضالية في الفترة السابقة والتي اكتفت فيها بعض الهياكل بالجلوس على الربوة او بعقد التحالفات المشبوهة ضد مصالح القضاة والقضاء وفق قولها .
وكانت أشغال المؤتمر الرابع لنقابة القضاة التونسين قد انطلقت أمس السبت بالعاصمة تحت شعار من أجل قانون أساسي بمعايير دولية يؤسس لسلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات، وسط حضور لمختلف الهياكل الممثلة للقطاع ومن بينها عضو للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سامي البعزاوي.
وقد أكد رئيس الهيئة الإدارية المتخلية للنقابة فيصل البوسليمي في افتتاح المؤتمر على ضرورة تجاوز التشتت الذي يشهده القطاع منذ سنوات والذي كان سببا في خسارة العديد من المعارك، وعامل إضعاف للقضاة في مناسبات عدة ،حسب تقديره، معتبرا أن حضور عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، كسر لحاجز الخلافات ومؤشر لمستقبل موحد للمنتيمن لهذا القطاع.
من جهتها قالت الرئيسة الشرفية للنقابة ورئيسة المؤتمر روضة العبيدي في تصريح إعلامي ان الوضع الذي تعيشه تونس يقتضي وجود قضاء موحد وقوي وفعال يكون جدار صد لكل المظالم، مشيرة إلى أن الخلافات بين هياكل القطاع بدأت تتقلص ونجح القضاة في تجاوزها نوعا ما، وهو ما تجلى في الفترة السابقة التي كانت خلالها المطالب والتوجه تقريبا موحدا وفق تقديرها.
نفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن تكون جمعيتها قد حضرت أمس السبت في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين مثلما تم تداوله اعلاميا.
وأوضحت اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القاضي الذي حضر المؤتمر ليست له صفة تمثيل الجمعية ، مضيفة في هذا الصدد بأن هذا القاضي متخل عن مسؤولياته ومنقطع عن النشاط صلب هياكل الجمعية من مكتب تنفيذي ومجالس وطنية منذ أشهر.
وقالت في ذات السياق ان الجمعية ستتخذ الاجراءات اللازمة وستقدم الايضاحات الضرورية حول المسألة في الفترة القادمة، مبينة أن ما تم الترويج له اعلاميا عقب هذا الحضور غير التمثيلي تحت عنوان وحدة القضاة هو لأغراض انتخابية فئوية لاتخرج عن سيناريوهات التوافقات المغشوشة.
وأضافت القرافي بان المسألة تندرج في اطار توظيف شعاراتي تفنده المحطات والمواقف النضالية في الفترة السابقة والتي اكتفت فيها بعض الهياكل بالجلوس على الربوة او بعقد التحالفات المشبوهة ضد مصالح القضاة والقضاء وفق قولها .
وكانت أشغال المؤتمر الرابع لنقابة القضاة التونسين قد انطلقت أمس السبت بالعاصمة تحت شعار من أجل قانون أساسي بمعايير دولية يؤسس لسلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات، وسط حضور لمختلف الهياكل الممثلة للقطاع ومن بينها عضو للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سامي البعزاوي.
وقد أكد رئيس الهيئة الإدارية المتخلية للنقابة فيصل البوسليمي في افتتاح المؤتمر على ضرورة تجاوز التشتت الذي يشهده القطاع منذ سنوات والذي كان سببا في خسارة العديد من المعارك، وعامل إضعاف للقضاة في مناسبات عدة ،حسب تقديره، معتبرا أن حضور عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، كسر لحاجز الخلافات ومؤشر لمستقبل موحد للمنتيمن لهذا القطاع.
من جهتها قالت الرئيسة الشرفية للنقابة ورئيسة المؤتمر روضة العبيدي في تصريح إعلامي ان الوضع الذي تعيشه تونس يقتضي وجود قضاء موحد وقوي وفعال يكون جدار صد لكل المظالم، مشيرة إلى أن الخلافات بين هياكل القطاع بدأت تتقلص ونجح القضاة في تجاوزها نوعا ما، وهو ما تجلى في الفترة السابقة التي كانت خلالها المطالب والتوجه تقريبا موحدا وفق تقديرها.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017