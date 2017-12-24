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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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القرافي: جمعية القضاة لم تكن حاضرة أمس في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين
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القرافي: جمعية القضاة لم تكن حاضرة أمس في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين
24 ديسمبر 2017 | 12:10

نفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن تكون جمعيتها قد حضرت أمس السبت في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين مثلما تم تداوله اعلاميا.

وأوضحت اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القاضي الذي حضر المؤتمر ليست له صفة تمثيل الجمعية ، مضيفة في هذا الصدد بأن هذا القاضي متخل عن مسؤولياته ومنقطع عن النشاط صلب هياكل الجمعية من مكتب تنفيذي ومجالس وطنية منذ أشهر.

وقالت في ذات السياق ان الجمعية ستتخذ الاجراءات اللازمة وستقدم الايضاحات الضرورية حول المسألة في الفترة القادمة، مبينة أن ما تم الترويج له اعلاميا عقب هذا الحضور غير التمثيلي تحت عنوان وحدة القضاة هو لأغراض انتخابية فئوية لاتخرج عن سيناريوهات التوافقات المغشوشة.

وأضافت القرافي بان المسألة تندرج في اطار توظيف شعاراتي تفنده المحطات والمواقف النضالية في الفترة السابقة والتي اكتفت فيها بعض الهياكل بالجلوس على الربوة او بعقد التحالفات المشبوهة ضد مصالح القضاة والقضاء وفق قولها .

وكانت أشغال المؤتمر الرابع لنقابة القضاة التونسين قد انطلقت أمس السبت بالعاصمة تحت شعار  من أجل قانون أساسي بمعايير دولية يؤسس لسلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات، وسط حضور لمختلف الهياكل الممثلة للقطاع ومن بينها عضو للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سامي البعزاوي.

وقد أكد رئيس الهيئة الإدارية المتخلية للنقابة فيصل البوسليمي في افتتاح المؤتمر على ضرورة تجاوز التشتت الذي يشهده القطاع منذ سنوات والذي كان سببا في خسارة العديد من المعارك، وعامل إضعاف للقضاة في مناسبات عدة ،حسب تقديره، معتبرا أن حضور عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، كسر لحاجز الخلافات ومؤشر لمستقبل موحد للمنتيمن لهذا القطاع.

من جهتها قالت الرئيسة الشرفية للنقابة ورئيسة المؤتمر روضة العبيدي في تصريح إعلامي ان الوضع الذي تعيشه تونس يقتضي وجود قضاء موحد وقوي وفعال يكون جدار صد لكل المظالم، مشيرة إلى أن الخلافات بين هياكل القطاع بدأت تتقلص ونجح القضاة في تجاوزها نوعا ما، وهو ما تجلى في الفترة السابقة التي كانت خلالها المطالب والتوجه تقريبا موحدا  وفق تقديرها.

 

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الأولى
القرافي: جمعية القضاة لم تكن حاضرة أمس في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين
24 ديسمبر 2017 | 12:10

نفت رئيسة جمعية القضاة التونسيين روضة القرافي أن تكون جمعيتها قد حضرت أمس السبت في مؤتمر نقابة القضاة التونسيين مثلما تم تداوله اعلاميا.

وأوضحت اليوم الأحد في تصريح لوكالة تونس افريقيا للأنباء أن القاضي الذي حضر المؤتمر ليست له صفة تمثيل الجمعية ، مضيفة في هذا الصدد بأن هذا القاضي متخل عن مسؤولياته ومنقطع عن النشاط صلب هياكل الجمعية من مكتب تنفيذي ومجالس وطنية منذ أشهر.

وقالت في ذات السياق ان الجمعية ستتخذ الاجراءات اللازمة وستقدم الايضاحات الضرورية حول المسألة في الفترة القادمة، مبينة أن ما تم الترويج له اعلاميا عقب هذا الحضور غير التمثيلي تحت عنوان وحدة القضاة هو لأغراض انتخابية فئوية لاتخرج عن سيناريوهات التوافقات المغشوشة.

وأضافت القرافي بان المسألة تندرج في اطار توظيف شعاراتي تفنده المحطات والمواقف النضالية في الفترة السابقة والتي اكتفت فيها بعض الهياكل بالجلوس على الربوة او بعقد التحالفات المشبوهة ضد مصالح القضاة والقضاء وفق قولها .

وكانت أشغال المؤتمر الرابع لنقابة القضاة التونسين قد انطلقت أمس السبت بالعاصمة تحت شعار  من أجل قانون أساسي بمعايير دولية يؤسس لسلطة قضائية مستقلة حامية للحقوق والحريات، وسط حضور لمختلف الهياكل الممثلة للقطاع ومن بينها عضو للمكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين سامي البعزاوي.

وقد أكد رئيس الهيئة الإدارية المتخلية للنقابة فيصل البوسليمي في افتتاح المؤتمر على ضرورة تجاوز التشتت الذي يشهده القطاع منذ سنوات والذي كان سببا في خسارة العديد من المعارك، وعامل إضعاف للقضاة في مناسبات عدة ،حسب تقديره، معتبرا أن حضور عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة، كسر لحاجز الخلافات ومؤشر لمستقبل موحد للمنتيمن لهذا القطاع.

من جهتها قالت الرئيسة الشرفية للنقابة ورئيسة المؤتمر روضة العبيدي في تصريح إعلامي ان الوضع الذي تعيشه تونس يقتضي وجود قضاء موحد وقوي وفعال يكون جدار صد لكل المظالم، مشيرة إلى أن الخلافات بين هياكل القطاع بدأت تتقلص ونجح القضاة في تجاوزها نوعا ما، وهو ما تجلى في الفترة السابقة التي كانت خلالها المطالب والتوجه تقريبا موحدا  وفق تقديرها.

 

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