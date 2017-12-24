راكب ثمل يتسبب في تغيير مسار طائرة أمريكية

اضطرت طائرة ركاب أمريكية تابعة لشركة ساوث ويست ايرلاينز كانت متجهة من ناشفيل الى تامبا الى التوجه برمنغهام بسبب راكب ثمل خرج عن السيطرة على متن الرحلة.

وقال برايان شيلتون من شرطة برمنغهام إن مضيفات الطيران على متن الرحلة تعرضن للاعتداء من قبل رجل مضطرب، ولم يصب أي من الركاب أو أفراد الطاقم جراء هذا الحادث.

هذا وقامت الشرطة باعتقال المشتبه فيه حال هبوط الطائرة.

CNN