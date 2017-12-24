العاصمة: القبض على المورّط الرّئيسي في تحويل وجهة طبيبة والاعتداء عليها بالفاحشة

متابعة لعمليّة القبض على شخص يبلغ من العمر 16 سنة يوم 22 ديسمبر 2017 وإدراج آخر بالتفتيش عُمره 38 سنة من أجل تعمدهما تحويل وجهة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة (طبيبة داخليّة بمستشفى شارل نيكول) باستعمال التهديد بواسطة سلاح أبيض وسلبها هاتفها الجوال ومبلغ مالي قدره 20 دينار والاعتداء عليها بفعل الفاحشة، تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من القبض على المورّط الرّئيسي في تحويل وجهة الفتاة المذكورة والاعتداء عليها بفعل الفاحشة.

وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، ان الوحدات الأمنيّة تمكنت أيضا من استرجاع وحجز هاتف جوّال المتضرّرة الذي تولّيا المعنيين التّفريط فيه بالبيع لأحد الأشخاص.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.