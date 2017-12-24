العاصمة: القبض على المورّط الرّئيسي في تحويل وجهة طبيبة والاعتداء عليها بالفاحشة

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متابعة لعمليّة القبض على شخص يبلغ من العمر 16 سنة يوم 22 ديسمبر 2017 وإدراج آخر بالتفتيش عُمره 38 سنة من أجل تعمدهما تحويل وجهة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة (طبيبة داخليّة بمستشفى شارل نيكول) باستعمال التهديد بواسطة سلاح أبيض وسلبها هاتفها الجوال ومبلغ مالي قدره 20 دينار والاعتداء عليها بفعل الفاحشة، تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من القبض على المورّط الرّئيسي في تحويل وجهة الفتاة المذكورة والاعتداء عليها بفعل الفاحشة.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، ان الوحدات الأمنيّة تمكنت أيضا من استرجاع وحجز هاتف جوّال المتضرّرة الذي تولّيا المعنيين التّفريط فيه بالبيع لأحد الأشخاص.
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
متابعة لعمليّة القبض على شخص يبلغ من العمر 16 سنة يوم 22 ديسمبر 2017 وإدراج آخر بالتفتيش عُمره 38 سنة من أجل تعمدهما تحويل وجهة فتاة تبلغ من العمر 26 سنة (طبيبة داخليّة بمستشفى شارل نيكول) باستعمال التهديد بواسطة سلاح أبيض وسلبها هاتفها الجوال ومبلغ مالي قدره 20 دينار والاعتداء عليها بفعل الفاحشة، تمكّنت الوحدات التابعة لمنطقة الأمن الوطني بتونس المدينة من القبض على المورّط الرّئيسي في تحويل وجهة الفتاة المذكورة والاعتداء عليها بفعل الفاحشة.
وأكدت وزارة الداخلية في بلاغ أصدرته اليوم الأحد، ان الوحدات الأمنيّة تمكنت أيضا من استرجاع وحجز هاتف جوّال المتضرّرة الذي تولّيا المعنيين التّفريط فيه بالبيع لأحد الأشخاص.
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت بالاحتفاظ به واتّخاذ الإجراءات القانونيّة في شأنه.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017