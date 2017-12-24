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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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روسيا: اصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة
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الأولى
روسيا: اصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة
24 ديسمبر 2017 | 11:23

أصيب 12 شخصا بجروح مختلفة الخطورة، في حادث مرور تعرضت له حافلة كانت في رحلة سياحية في جمهورية كومي بشمال روسيا.

 أفاد بذلك مصدر في مصلحة تفتيش ومراقبة وسائط النقل بالمنطقة، وقال إن الحافلة كانت تنقل 49 شخصا.

وذكر المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأشار إلى وجود 4 أطفال بين الجرحى.

وقال إن الحافة كانت تنقل مجموعة من السياح من مدينة "فيليكي أوستيوغ" المشهورة كوطن "الجد الصقيع"(المثيل الروسي لبابا نويل) إلى مدينة بيرم التي تقع في شرق القسم الأوروبي من روسيا على نهر كاما.

ونوه المصدر بأن سبب الحادث كان تدهور الأحوال الجوية وتشكل الجليد على الطريق وفقدان السائق السيطرة على الباص.

 

 

المصدر: لينتا رو   

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الأولى
روسيا: اصابة 12 شخصا في حادث انقلاب حافلة
24 ديسمبر 2017 | 11:23

أصيب 12 شخصا بجروح مختلفة الخطورة، في حادث مرور تعرضت له حافلة كانت في رحلة سياحية في جمهورية كومي بشمال روسيا.

 أفاد بذلك مصدر في مصلحة تفتيش ومراقبة وسائط النقل بالمنطقة، وقال إن الحافلة كانت تنقل 49 شخصا.

وذكر المصدر أن الحادث لم يسفر عن وقوع ضحايا، وأشار إلى وجود 4 أطفال بين الجرحى.

وقال إن الحافة كانت تنقل مجموعة من السياح من مدينة "فيليكي أوستيوغ" المشهورة كوطن "الجد الصقيع"(المثيل الروسي لبابا نويل) إلى مدينة بيرم التي تقع في شرق القسم الأوروبي من روسيا على نهر كاما.

ونوه المصدر بأن سبب الحادث كان تدهور الأحوال الجوية وتشكل الجليد على الطريق وفقدان السائق السيطرة على الباص.

 

 

المصدر: لينتا رو   

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-ضباب محلي في الصباح ثم بعض السحب على كامل البلاد.
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حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
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24 ديسمبر 2017 السّاعة 20:23
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