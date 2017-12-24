سوسة: القبض على 3 أشخاص بحالة سكر من أجل محاولة تحويل وجهة فتاة"

اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان فرقة الشّرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة تمكّنت اليوم 24 ديسمبر 2017 على السّاعة منتصف اللّيل والنّصف من القبض على 3 منحرفين بحالة سكر مطبق أعمارهم تتراوح بين 25 و40 سنة عندما كانوا بصدد إرغام فتاة عمرها 22 سنة على امتطاء سيّاتهم باستعمال العنف وتحويل وجهتها. وبالتّحرّي معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.

وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت الاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "محاولة تحويل وجهة أنثى".