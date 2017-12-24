سوسة: القبض على 3 أشخاص بحالة سكر من أجل محاولة تحويل وجهة فتاة"

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اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان فرقة الشّرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة تمكّنت اليوم 24 ديسمبر 2017 على السّاعة منتصف اللّيل والنّصف من القبض على 3 منحرفين بحالة سكر مطبق أعمارهم تتراوح بين 25 و40 سنة عندما كانوا بصدد إرغام فتاة عمرها 22 سنة على امتطاء سيّاتهم باستعمال العنف وتحويل وجهتها. وبالتّحرّي معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت الاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "محاولة تحويل وجهة أنثى".
اعلنت وزارة الداخلية في بلاغ لها قبل قليل ان فرقة الشّرطة العدليّة بمنطقة الأمن الوطني بسوسة الشّماليّة تمكّنت اليوم 24 ديسمبر 2017 على السّاعة منتصف اللّيل والنّصف من القبض على 3 منحرفين بحالة سكر مطبق أعمارهم تتراوح بين 25 و40 سنة عندما كانوا بصدد إرغام فتاة عمرها 22 سنة على امتطاء سيّاتهم باستعمال العنف وتحويل وجهتها. وبالتّحرّي معهم، اعترفوا بما نسب إليهم.
وبمراجعة النّيابة العموميّة، أذنت الاحتفاظ بهم جميعا ومباشرة قضيّة عدليّة في شأنهم موضوعها "محاولة تحويل وجهة أنثى".
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017