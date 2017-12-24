مصر: مقتل ثلاثة أشخاص وإصابة 8 بهجوم في الجيزة

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب ستة آخرون السبت حين قام أربعة ملثمين يستقلون دراجات نارية بفتح النار باتجاه أحد المقاهي في قرية العامرية، التابعة لمركز العياط في محافظة الجيزة جنوب غرب القاهرة

وفيما لم تعرف خلفيات الهجوم، أوضحت مصادر أمنية أن قسم شرطة "مركز العياط" تلقى بلاغا من عدد من الأهالي، يفيد بقيام مجموعة من الملثمين بفتح النيران على أحد مقاهي قرية العامرية، حيث انتقل نائب مدير الإدارة العامة للمباحث، إلى مسرح الجريمة لفحص البلاغ، وأمر بخروج عدة مأموريات لتتبع المهاجمين والبحث عنهم وضبطهم.

وكالان