تحسبا لهجمات داعشية في رأس العام :فرنسا تستنفر ..وتنشر 100 ألف عسكري

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باريس ـ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يقارب المائة ألف عنصر أمن سينتشرون غدا وبعد غد للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، خصوصا في المواقع السياحية والكنائس، تحسبا لوقوع أي هجوم إرهابي. وسينتشر أكثر من خمسين ألف عنصر شرطة، ونحو ستة وثلاثين ألفا من الدرك، وسبعة آلاف عسكري، علما أن العدد كان أقل بستة آلاف العام الماضي. ويشار إلى أنه منذ العام 2015، أوقعت الهجمات التي شنّها متطرفون مئتين وواحدا وأربعين قتيلا في فرنسا.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن التشديدات الأمنية ستكون مكثفة حول كاتدرائية نوتردام، التي تعتبر رمزا لاحتفالات نويل في فرنسا، والتي تستقبل 13 مليون مواطن بشكل سنوي.
وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن جهازا أمنيا جديدا سيوضع خصيصا من أجل تأمين الكاتدرائية. كما سيتم وضع حواجز وفرق تفتيش أشخاص وسيارات في الشوارع. ومن جانبها، قالت صحيفة «ويست فرانس» إن المخاوف الكبرى هذا العام من «الذئاب المنفردة»، الذين قد يكونون يجهزون سريا لهجمات منعزلة خلال الاحتفالات، موضحة أنه بالرغم من استخدامهم أسلحة خفيفة، إلا أنهم خطيرون للغاية.
وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن مخاوف من قيام مقاتلين سابقين عادوا مؤخرا من سوريا والعراق إلى أوروبا، للقيام بهجمات إرهابية ضد المواطنين خلال الاحتفالات.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة للمقاتلين العائدين من تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن هناك مخاوف متصاعدة من قيام هؤلاء بهجمات إرهابية ضد المواطنين.
باريس ـ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يقارب المائة ألف عنصر أمن سينتشرون غدا وبعد غد للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، خصوصا في المواقع السياحية والكنائس، تحسبا لوقوع أي هجوم إرهابي. وسينتشر أكثر من خمسين ألف عنصر شرطة، ونحو ستة وثلاثين ألفا من الدرك، وسبعة آلاف عسكري، علما أن العدد كان أقل بستة آلاف العام الماضي. ويشار إلى أنه منذ العام 2015، أوقعت الهجمات التي شنّها متطرفون مئتين وواحدا وأربعين قتيلا في فرنسا.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن التشديدات الأمنية ستكون مكثفة حول كاتدرائية نوتردام، التي تعتبر رمزا لاحتفالات نويل في فرنسا، والتي تستقبل 13 مليون مواطن بشكل سنوي.
وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن جهازا أمنيا جديدا سيوضع خصيصا من أجل تأمين الكاتدرائية. كما سيتم وضع حواجز وفرق تفتيش أشخاص وسيارات في الشوارع. ومن جانبها، قالت صحيفة «ويست فرانس» إن المخاوف الكبرى هذا العام من «الذئاب المنفردة»، الذين قد يكونون يجهزون سريا لهجمات منعزلة خلال الاحتفالات، موضحة أنه بالرغم من استخدامهم أسلحة خفيفة، إلا أنهم خطيرون للغاية.
وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن مخاوف من قيام مقاتلين سابقين عادوا مؤخرا من سوريا والعراق إلى أوروبا، للقيام بهجمات إرهابية ضد المواطنين خلال الاحتفالات.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة للمقاتلين العائدين من تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن هناك مخاوف متصاعدة من قيام هؤلاء بهجمات إرهابية ضد المواطنين.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017