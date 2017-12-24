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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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تحسبا لهجمات داعشية في رأس العام :فرنسا تستنفر ..وتنشر 100 ألف عسكري
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تحسبا لهجمات داعشية في رأس العام :فرنسا تستنفر ..وتنشر 100 ألف عسكري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

باريس ـ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يقارب المائة ألف عنصر أمن سينتشرون غدا وبعد غد للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، خصوصا في المواقع السياحية والكنائس، تحسبا لوقوع أي هجوم إرهابي. وسينتشر أكثر من خمسين ألف عنصر شرطة، ونحو ستة وثلاثين ألفا من الدرك، وسبعة آلاف عسكري، علما أن العدد كان أقل بستة آلاف العام الماضي. ويشار إلى أنه منذ العام 2015، أوقعت الهجمات التي شنّها متطرفون مئتين وواحدا وأربعين قتيلا في فرنسا.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن التشديدات الأمنية ستكون مكثفة حول كاتدرائية نوتردام، التي تعتبر رمزا لاحتفالات نويل في فرنسا، والتي تستقبل 13 مليون مواطن بشكل سنوي.
وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن جهازا أمنيا جديدا سيوضع خصيصا من أجل تأمين الكاتدرائية. كما سيتم وضع حواجز وفرق تفتيش أشخاص وسيارات في الشوارع. ومن جانبها، قالت صحيفة «ويست فرانس» إن المخاوف الكبرى هذا العام من «الذئاب المنفردة»، الذين قد يكونون يجهزون سريا لهجمات منعزلة خلال الاحتفالات، موضحة أنه بالرغم من استخدامهم أسلحة خفيفة، إلا أنهم خطيرون للغاية.
وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن مخاوف من قيام مقاتلين سابقين عادوا مؤخرا من سوريا والعراق إلى أوروبا، للقيام بهجمات إرهابية ضد المواطنين خلال الاحتفالات.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة للمقاتلين العائدين من تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن هناك مخاوف متصاعدة من قيام هؤلاء بهجمات إرهابية ضد المواطنين.

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تحسبا لهجمات داعشية في رأس العام :فرنسا تستنفر ..وتنشر 100 ألف عسكري
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

باريس ـ وكالات
أعلنت وزارة الداخلية الفرنسية أن ما يقارب المائة ألف عنصر أمن سينتشرون غدا وبعد غد للحفاظ على الأمن في عيد الميلاد، خصوصا في المواقع السياحية والكنائس، تحسبا لوقوع أي هجوم إرهابي. وسينتشر أكثر من خمسين ألف عنصر شرطة، ونحو ستة وثلاثين ألفا من الدرك، وسبعة آلاف عسكري، علما أن العدد كان أقل بستة آلاف العام الماضي. ويشار إلى أنه منذ العام 2015، أوقعت الهجمات التي شنّها متطرفون مئتين وواحدا وأربعين قتيلا في فرنسا.
ووفقا لوسائل إعلام فرنسية، فإن التشديدات الأمنية ستكون مكثفة حول كاتدرائية نوتردام، التي تعتبر رمزا لاحتفالات نويل في فرنسا، والتي تستقبل 13 مليون مواطن بشكل سنوي.
وبحسب مسؤولين أمنيين، فإن جهازا أمنيا جديدا سيوضع خصيصا من أجل تأمين الكاتدرائية. كما سيتم وضع حواجز وفرق تفتيش أشخاص وسيارات في الشوارع. ومن جانبها، قالت صحيفة «ويست فرانس» إن المخاوف الكبرى هذا العام من «الذئاب المنفردة»، الذين قد يكونون يجهزون سريا لهجمات منعزلة خلال الاحتفالات، موضحة أنه بالرغم من استخدامهم أسلحة خفيفة، إلا أنهم خطيرون للغاية.
وتحدثت وسائل الإعلام الفرنسية عن مخاوف من قيام مقاتلين سابقين عادوا مؤخرا من سوريا والعراق إلى أوروبا، للقيام بهجمات إرهابية ضد المواطنين خلال الاحتفالات.
ورغم عدم وجود أرقام دقيقة للمقاتلين العائدين من تنظيم داعش في سوريا والعراق، إلا أن هناك مخاوف متصاعدة من قيام هؤلاء بهجمات إرهابية ضد المواطنين.

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