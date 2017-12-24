السلطات الليبية: عدد المهاجرين لدينا بلغ 700 ألف!

طرابلس ـ وكالات

أكد ميلاد الساعدي، المستشار الإعلامي لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية في ليبيا أن حوالي 700 ألف مهاجر غير شرعي يوجدون حاليا في البلاد.

ونقلت تقارير مصرية عن الساعدي، قوله: «جميع المهاجرين يحلمون بالوصول إلى أوروبا بأي ثمن»، مضيفا أن سلطات بلاده تمكنت، منذ بداية العام الجاري، بالتعاون مع المنظمة الدولية للهجرة، من ترحيل 13 ألف أجنبي وصلوا الأراضي الليبية بطريقة غير قانونية.