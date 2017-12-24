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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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بعد سوريا :المواجهة بين روسيا وأمريكا تنتقل إلى أوكرانيا
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العالمية
بعد سوريا :المواجهة بين روسيا وأمريكا تنتقل إلى أوكرانيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

قال مسؤولون روس، أمس السبت، إن قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالسلاح خطير، لأنه سيشجع كييف على استخدام القوة في شرق البلاد.

موسكو ـ وكالات
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أول أمس إن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا «بقدرات دفاعية متطورة»، فيما تحارب كييف انفصاليين تدعمهم روسيا في الجانب الشرقي من البلاد.
وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن غريغوري كاراسين، نائب وزير الخارجية أمس إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام «سيناريو القوة». وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعماً لتصرفاتها. وأضاف كلينتسفيتش: «الأمريكيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب».
ونشب خلاف بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال 3 أعوام.
وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد. وهو ما تنفيه روسيا. وقالت وكالة تاس الروسية، أمس السبت، إن الخارجية الروسية أشارت إلى أن القرار الأمريكي يقوض مجدداً اتفاقيات مينسك. وتهدف اتفاقيات مينسك الى إنهاء القتال في أوكرانيا. ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015. وحذرت تقارير من أن المواجهة ربما تشتعل بين الامريكان والروس في أوكرانيا بعد الحرب الباردة بينهما في سوريا.

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العالمية
بعد سوريا :المواجهة بين روسيا وأمريكا تنتقل إلى أوكرانيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

قال مسؤولون روس، أمس السبت، إن قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالسلاح خطير، لأنه سيشجع كييف على استخدام القوة في شرق البلاد.

موسكو ـ وكالات
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أول أمس إن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا «بقدرات دفاعية متطورة»، فيما تحارب كييف انفصاليين تدعمهم روسيا في الجانب الشرقي من البلاد.
وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن غريغوري كاراسين، نائب وزير الخارجية أمس إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام «سيناريو القوة». وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعماً لتصرفاتها. وأضاف كلينتسفيتش: «الأمريكيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب».
ونشب خلاف بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال 3 أعوام.
وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد. وهو ما تنفيه روسيا. وقالت وكالة تاس الروسية، أمس السبت، إن الخارجية الروسية أشارت إلى أن القرار الأمريكي يقوض مجدداً اتفاقيات مينسك. وتهدف اتفاقيات مينسك الى إنهاء القتال في أوكرانيا. ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015. وحذرت تقارير من أن المواجهة ربما تشتعل بين الامريكان والروس في أوكرانيا بعد الحرب الباردة بينهما في سوريا.

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