بعد سوريا :المواجهة بين روسيا وأمريكا تنتقل إلى أوكرانيا

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قال مسؤولون روس، أمس السبت، إن قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالسلاح خطير، لأنه سيشجع كييف على استخدام القوة في شرق البلاد.
موسكو ـ وكالات
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أول أمس إن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا «بقدرات دفاعية متطورة»، فيما تحارب كييف انفصاليين تدعمهم روسيا في الجانب الشرقي من البلاد.
وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن غريغوري كاراسين، نائب وزير الخارجية أمس إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام «سيناريو القوة». وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعماً لتصرفاتها. وأضاف كلينتسفيتش: «الأمريكيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب».
ونشب خلاف بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال 3 أعوام.
وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد. وهو ما تنفيه روسيا. وقالت وكالة تاس الروسية، أمس السبت، إن الخارجية الروسية أشارت إلى أن القرار الأمريكي يقوض مجدداً اتفاقيات مينسك. وتهدف اتفاقيات مينسك الى إنهاء القتال في أوكرانيا. ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015. وحذرت تقارير من أن المواجهة ربما تشتعل بين الامريكان والروس في أوكرانيا بعد الحرب الباردة بينهما في سوريا.
قال مسؤولون روس، أمس السبت، إن قرار الولايات المتحدة إمداد أوكرانيا بالسلاح خطير، لأنه سيشجع كييف على استخدام القوة في شرق البلاد.
موسكو ـ وكالات
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قالت أول أمس إن الولايات المتحدة ستمد أوكرانيا «بقدرات دفاعية متطورة»، فيما تحارب كييف انفصاليين تدعمهم روسيا في الجانب الشرقي من البلاد.
وقالت وكالة الإعلام الروسية نقلاً عن غريغوري كاراسين، نائب وزير الخارجية أمس إن أي إمدادات بالأسلحة الآن ستشجع من يدعمون الصراع في أوكرانيا على استخدام «سيناريو القوة». وذكرت وكالة «إنترفاكس» للأنباء، أن فرانز كلينتسفيتش عضو لجنة الأمن في مجلس الاتحاد الروسي، وهو المجلس الأعلى للبرلمان، قال إن كييف ستعتبر إمدادات السلاح دعماً لتصرفاتها. وأضاف كلينتسفيتش: «الأمريكيون في الواقع يدفعون القوات الأوكرانية مباشرة نحو الحرب».
ونشب خلاف بين موسكو وكييف بعد ضم روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية في عام 2014 بسبب حرب في شرق أوكرانيا بين انفصاليين موالين لروسيا والقوات الحكومية الأوكرانية، أسفرت عن مقتل أكثر من 10 آلاف شخص خلال 3 أعوام.
وتتهم كييف موسكو بإرسال قوات وأسلحة ثقيلة إلى شرق البلاد. وهو ما تنفيه روسيا. وقالت وكالة تاس الروسية، أمس السبت، إن الخارجية الروسية أشارت إلى أن القرار الأمريكي يقوض مجدداً اتفاقيات مينسك. وتهدف اتفاقيات مينسك الى إنهاء القتال في أوكرانيا. ووقعت عليها أوكرانيا وروسيا وألمانيا وفرنسا في عاصمة روسيا البيضاء مطلع عام 2015. وحذرت تقارير من أن المواجهة ربما تشتعل بين الامريكان والروس في أوكرانيا بعد الحرب الباردة بينهما في سوريا.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017