الصفحة الرئيسية ضعنا في المفضلة اجعل الشروق صفحتك الرئيسية اتصل بنا
يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
تابعنا على
تحميل النسخة
الأولى السياسي الوطنية الإقتصادية النقابي القضائي الثقافي الرياضة الجهات العالمية
بإيجــــاز
الشروق أون لاين ألبوم الصور الحوارات شروق الجمعة فايسبوك إستراحة الشروق الصحّة والطبّ أقلام الشروق منتدى الاثنين كلمات حرة رمضان الشروق tv
تونس تتكلّم.. قدس تونس تتكلّم.. قدس
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
العالمية
بإيجــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

اختطاف آلاف الأشخاص في اليمن
كشف أمس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان عن اختطاف ميليشيات الحوثي وإخفائها قسرا نحو 18606 شخصاً، في مختلف محافظات اليمن، بين 2014 و2017 .
السيسي يطمئن المصريين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إن الجيش سيرد «بكل عنف» لوضع حد للإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
حلب تحتفل بذكرى انتصارها
احتفلت أمس حلب السورية بالذكرى الأولى لتحرير المدينة من العصابات المسلحة على يد الجيش العربي السوري.
دمار في الفيلبين
أعلنت السلطات الفيليبينية أن العاصفة الاستوائية «تمبين» التي ضربت جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو قد أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.
10 آلاف داعشي في أفغانستان
أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية تنظيم داعش في أفغانستان تجاوز 10 آلاف إرهابي .
التحقيق في ملفات أوباما
طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتهام حزب الله بالاتجار بالمخدرات.
مصرع 30 شخصا في الهند
قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، نتيجة سقوط حافلة كانت تقل 50 شخصا، في نهر باناس شمالي الهند أمس.
أردوغان في السودان
تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال السودان عام 1956.

تقرؤون أيضا
في وداع عام 2017:حرائق باقية... وأخرى آتية؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يلفظ عام 2017 هذه الأيام أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه الكثير من الانفجارات السياسية والتطورات الأمنية التي...
المزيد >>
ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
المزيد >>
الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
المزيد >>
مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
العالمية
بإيجــــاز
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

اختطاف آلاف الأشخاص في اليمن
كشف أمس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان عن اختطاف ميليشيات الحوثي وإخفائها قسرا نحو 18606 شخصاً، في مختلف محافظات اليمن، بين 2014 و2017 .
السيسي يطمئن المصريين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إن الجيش سيرد «بكل عنف» لوضع حد للإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
حلب تحتفل بذكرى انتصارها
احتفلت أمس حلب السورية بالذكرى الأولى لتحرير المدينة من العصابات المسلحة على يد الجيش العربي السوري.
دمار في الفيلبين
أعلنت السلطات الفيليبينية أن العاصفة الاستوائية «تمبين» التي ضربت جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو قد أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.
10 آلاف داعشي في أفغانستان
أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية تنظيم داعش في أفغانستان تجاوز 10 آلاف إرهابي .
التحقيق في ملفات أوباما
طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتهام حزب الله بالاتجار بالمخدرات.
مصرع 30 شخصا في الهند
قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، نتيجة سقوط حافلة كانت تقل 50 شخصا، في نهر باناس شمالي الهند أمس.
أردوغان في السودان
تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال السودان عام 1956.

تقرؤون أيضا
في وداع عام 2017:حرائق باقية... وأخرى آتية؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يلفظ عام 2017 هذه الأيام أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه الكثير من الانفجارات السياسية والتطورات الأمنية التي...
المزيد >>
ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
المزيد >>
الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
المزيد >>
مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
المزيد >>
المزيد من الأخبار...
خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
لزهر العكرمي يفتح النار على راشد الغنوشي عاجل: القبض على مُغتصبيْ طالبة الطب جريدة الشروق ليوم السبت 23 ديسمبر 2017 جريدة الشروق ليوم الاحد 24 ديسمبر 2017 وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من... نداء تونس: موسم العودة.. وجلول ناطق رسمي ميسي لنيمار: سنشرب "المتة" مجددا (فيديو) ايقاف المدون صحبي العمري
﻿