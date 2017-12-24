بإيجــــاز

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
اختطاف آلاف الأشخاص في اليمن
كشف أمس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان عن اختطاف ميليشيات الحوثي وإخفائها قسرا نحو 18606 شخصاً، في مختلف محافظات اليمن، بين 2014 و2017 .
السيسي يطمئن المصريين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إن الجيش سيرد «بكل عنف» لوضع حد للإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
حلب تحتفل بذكرى انتصارها
احتفلت أمس حلب السورية بالذكرى الأولى لتحرير المدينة من العصابات المسلحة على يد الجيش العربي السوري.
دمار في الفيلبين
أعلنت السلطات الفيليبينية أن العاصفة الاستوائية «تمبين» التي ضربت جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو قد أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.
10 آلاف داعشي في أفغانستان
أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية تنظيم داعش في أفغانستان تجاوز 10 آلاف إرهابي .
التحقيق في ملفات أوباما
طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتهام حزب الله بالاتجار بالمخدرات.
مصرع 30 شخصا في الهند
قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، نتيجة سقوط حافلة كانت تقل 50 شخصا، في نهر باناس شمالي الهند أمس.
أردوغان في السودان
تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال السودان عام 1956.
اختطاف آلاف الأشخاص في اليمن
كشف أمس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان عن اختطاف ميليشيات الحوثي وإخفائها قسرا نحو 18606 شخصاً، في مختلف محافظات اليمن، بين 2014 و2017 .
السيسي يطمئن المصريين
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إن الجيش سيرد «بكل عنف» لوضع حد للإرهاب في شبه جزيرة سيناء.
حلب تحتفل بذكرى انتصارها
احتفلت أمس حلب السورية بالذكرى الأولى لتحرير المدينة من العصابات المسلحة على يد الجيش العربي السوري.
دمار في الفيلبين
أعلنت السلطات الفيليبينية أن العاصفة الاستوائية «تمبين» التي ضربت جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو قد أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.
10 آلاف داعشي في أفغانستان
أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية تنظيم داعش في أفغانستان تجاوز 10 آلاف إرهابي .
التحقيق في ملفات أوباما
طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتهام حزب الله بالاتجار بالمخدرات.
مصرع 30 شخصا في الهند
قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، نتيجة سقوط حافلة كانت تقل 50 شخصا، في نهر باناس شمالي الهند أمس.
أردوغان في السودان
تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال السودان عام 1956.
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017