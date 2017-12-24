بإيجــــاز

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اختطاف آلاف الأشخاص في اليمن

كشف أمس التحالف اليمني لرصد انتهاكات حقوق الانسان عن اختطاف ميليشيات الحوثي وإخفائها قسرا نحو 18606 شخصاً، في مختلف محافظات اليمن، بين 2014 و2017 .

السيسي يطمئن المصريين

قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أمس السبت، إن الجيش سيرد «بكل عنف» لوضع حد للإرهاب في شبه جزيرة سيناء.

حلب تحتفل بذكرى انتصارها

احتفلت أمس حلب السورية بالذكرى الأولى لتحرير المدينة من العصابات المسلحة على يد الجيش العربي السوري.

دمار في الفيلبين

أعلنت السلطات الفيليبينية أن العاصفة الاستوائية «تمبين» التي ضربت جنوب الأرخبيل ولا سيما جزيرة مينداناو قد أودت بحياة 90 شخصا على الأقل.

10 آلاف داعشي في أفغانستان

أعلن زامير كابولوف، المبعوث الخاص للرئيس الروسي مدير إدارة آسيا الثانية بالخارجية الروسية تنظيم داعش في أفغانستان تجاوز 10 آلاف إرهابي .

التحقيق في ملفات أوباما

طلب وزير العدل الأمريكي جيف سيشنز من القضاء فتح تحقيق بشأن الطريقة التي تعاملت بها إدارة الرئيس السابق باراك أوباما مع ملف اتهام حزب الله بالاتجار بالمخدرات.

مصرع 30 شخصا في الهند

قتل ما لا يقل عن 30 شخصا وأصيب 15 آخرون بجروح خطيرة، نتيجة سقوط حافلة كانت تقل 50 شخصا، في نهر باناس شمالي الهند أمس.

أردوغان في السودان

تستقبل العاصمة السودانية الخرطوم، اليوم الأحد، الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، في زيارة هي الأولى من نوعها لرئيس تركي، منذ إعلان استقلال السودان عام 1956.