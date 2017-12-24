روبوت يعمل كمنسق للأغاني في ملهى ليلي

استخدم ملهى كارلوفي لازن الواقع في العاصمة التشيكية براغ روبوت ليعمل كمنسق للأغاني. حسبما ذكرت وكالة "رويترز".

وقال مدير الملهى آدم ليبسانسكي: "الناس متحمسون للروبوت لأننا لم نر شيئا مثل هذا في أنحاء أوروبا ولا أعلم إن كان هناك شيء مثله في العالم".

وصنع الروبوت منسق الأغاني بعد تحدي إدارة النادي شركة لصناعة الروبوتات للقيام بهذه المهمة. وصمم الروبوت على شكل ذراع عملاقة في طرفها كماشة وتقاسم ساعات العمل في الملهى مع مبرمجه البشري بالتناوب كل ساعة على مدى الأسابيع الثلاثة الماضية. وجهز ببرنامج خاص لمساعدته في اختيار الأغاني كما تم وضعه على منصة أعلى حلبة الرقص في الملهى.