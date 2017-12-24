رصيف بلا صحافة بسبب نقص الورق... في موريتانيا

-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
تغيب الصحف الورقية الخاصة في موريتانيا عن مراكز التوزيع منذ عشرة أيام بسبب نقص في الورق في المطبعة الوطنية جعل عشرين مطبوعة من بينها سبع صحف يومية تحتجب عن قرائها، بحسب ما أعلنت نقابة الصحافيين امس الاول. وقال تجمّع الصحافة الموريتانية الذي يشكل أكبر نقابة في الصحافة الخاصة "منذ الحادي عشر من ديسمبر، قررت المطبعة الوطنية أن تعلّق طباعة الصحف الموريتانية المستقلة، بداعي نفاد مخزون الورق". وبهذا توقّفت 23 مطبوعة خاصة عن الصدور، فيما استمر صدور صحيفة "الشعب" الرسمية العربية وصحيفة "لوريزون" الرسمية باللغة الفرنسية، وفقا للنقابة.وأكد مصدر قريب من وزارة الإعلام أن "أزمة الورق عابرة". ولم تصدر أي توضيحات عن سبب هذا النقص.وتتهم النقابة السلطات بالسعي لجعل الأخبار تقتصر على الصحف الرسمية مطالبة باستئناف طبع الصحف الخاصة على الفور والكف عن "التضييق على حرية التعبير والديمقراطية في البلد".
تغيب الصحف الورقية الخاصة في موريتانيا عن مراكز التوزيع منذ عشرة أيام بسبب نقص في الورق في المطبعة الوطنية جعل عشرين مطبوعة من بينها سبع صحف يومية تحتجب عن قرائها، بحسب ما أعلنت نقابة الصحافيين امس الاول. وقال تجمّع الصحافة الموريتانية الذي يشكل أكبر نقابة في الصحافة الخاصة "منذ الحادي عشر من ديسمبر، قررت المطبعة الوطنية أن تعلّق طباعة الصحف الموريتانية المستقلة، بداعي نفاد مخزون الورق". وبهذا توقّفت 23 مطبوعة خاصة عن الصدور، فيما استمر صدور صحيفة "الشعب" الرسمية العربية وصحيفة "لوريزون" الرسمية باللغة الفرنسية، وفقا للنقابة.وأكد مصدر قريب من وزارة الإعلام أن "أزمة الورق عابرة". ولم تصدر أي توضيحات عن سبب هذا النقص.وتتهم النقابة السلطات بالسعي لجعل الأخبار تقتصر على الصحف الرسمية مطالبة باستئناف طبع الصحف الخاصة على الفور والكف عن "التضييق على حرية التعبير والديمقراطية في البلد".
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017