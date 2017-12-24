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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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رصيف بلا صحافة بسبب نقص الورق... في موريتانيا
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رصيف بلا صحافة بسبب نقص الورق... في موريتانيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تغيب الصحف الورقية الخاصة في موريتانيا عن مراكز التوزيع منذ عشرة أيام بسبب نقص في الورق في المطبعة الوطنية جعل عشرين مطبوعة من بينها سبع صحف يومية تحتجب عن قرائها، بحسب ما أعلنت نقابة الصحافيين امس الاول. وقال تجمّع الصحافة الموريتانية الذي يشكل أكبر نقابة في الصحافة الخاصة "منذ الحادي عشر من ديسمبر، قررت المطبعة الوطنية أن تعلّق طباعة الصحف الموريتانية المستقلة، بداعي نفاد مخزون الورق". وبهذا توقّفت 23 مطبوعة خاصة عن الصدور، فيما استمر صدور صحيفة "الشعب" الرسمية العربية وصحيفة "لوريزون" الرسمية باللغة الفرنسية، وفقا للنقابة.وأكد مصدر قريب من وزارة الإعلام أن "أزمة الورق عابرة". ولم تصدر أي توضيحات عن سبب هذا النقص.وتتهم النقابة السلطات بالسعي لجعل الأخبار تقتصر على الصحف الرسمية مطالبة باستئناف طبع الصحف الخاصة على الفور والكف عن "التضييق على حرية التعبير والديمقراطية في البلد".

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رصيف بلا صحافة بسبب نقص الورق... في موريتانيا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

تغيب الصحف الورقية الخاصة في موريتانيا عن مراكز التوزيع منذ عشرة أيام بسبب نقص في الورق في المطبعة الوطنية جعل عشرين مطبوعة من بينها سبع صحف يومية تحتجب عن قرائها، بحسب ما أعلنت نقابة الصحافيين امس الاول. وقال تجمّع الصحافة الموريتانية الذي يشكل أكبر نقابة في الصحافة الخاصة "منذ الحادي عشر من ديسمبر، قررت المطبعة الوطنية أن تعلّق طباعة الصحف الموريتانية المستقلة، بداعي نفاد مخزون الورق". وبهذا توقّفت 23 مطبوعة خاصة عن الصدور، فيما استمر صدور صحيفة "الشعب" الرسمية العربية وصحيفة "لوريزون" الرسمية باللغة الفرنسية، وفقا للنقابة.وأكد مصدر قريب من وزارة الإعلام أن "أزمة الورق عابرة". ولم تصدر أي توضيحات عن سبب هذا النقص.وتتهم النقابة السلطات بالسعي لجعل الأخبار تقتصر على الصحف الرسمية مطالبة باستئناف طبع الصحف الخاصة على الفور والكف عن "التضييق على حرية التعبير والديمقراطية في البلد".

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شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
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