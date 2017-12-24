فضح متهرّبـين من الديـون بنشر صورهم على لوحــات إعلانيــــــة

قضت محكمة صينية بمعاقبة متهربين من سداد ما عليهم من ديون بطريقة جديدة، وهي نشر صورهم وبيانات شخصية عنهم على لوحات إعلانية عملاقة معلقة على المباني.

ورأت المحكمة أن هذه الطريقة من شأنها إجبار المتهربين من الديون على دفع ما عليهم، بعد أن ظهرت صورهم وأسماؤهم وبيانات شخصية أخرى على شاشات LED عملاقة معلقة على مباني الشوارع المزدحمة في مدينة شيان الصينية، حسبما ذكرت صحيفة ديلي ميل.

وبالفعل بدأت سلطات المدينة بتنفيذ أمر المحكمة بتعليق صور لمتهربين في 13 منطقة بالمدينة التي يسكنها أكثر من ثمانية ملايين نسمة، وبدأوا بعرض اللوحات فوق الطريق الأكثر ازدحامًا في المدينة، وشملت العقوبة أكثر من 400 شخص عجزوا عن سداد ما عليهم من مستحقات مالية.