أبلة فاهيتـــــا ممنوعـــة في مصر !

قرر المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام بمصر، منع عرض أو إذاعة إعلان الدمية أبلة فاهيتا لشركة الاتصالات فودافون على جميع الشاشات والإذاعات، بسبب ما يحتويه من ألفاظ ومشاهد لا تليق بالذوق العام وتجافي كل القيم، وتحض على السلوك السيئ، وتخدش الحياء، فضلًا عن تردي لغته.

وأصدر المجلس بيانا ضدّ شركة الاتصالات المذكورة بعد عرضها الإعلان في القنوات التلفزية وعلى مواقع التواصل الإجتماعي والإذاعات، معتبرة أنّها أساءت إلى نفسها وإلى المشاهدين ما دفعهم إلى اتخاذ القرار.