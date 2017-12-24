إلقاء القبض على شرطي المسامير!

ألقت السلطات الإسبانية القبض على شرطي كتالوني يمارس هواية غريبة بثقب عجلات الشاحنات في الشوارع.وفي الحديث عن بعض تفاصيل القضية الغريبة قالت صحيفة Vanguardia: "ألقي القبض على الشرطي، البالغ من العمر 51 عاما، بعدما تبين أنه أثناء إجازته المرضية التي قضاها في كتالونيا، تسبب بثقب إطارات 13 شاحنة كبيرة على الطريق السريع AP-7. وبعدها بمدة، تسبب بثقب إطارات أكثر من 30 شاحنة أخرى".