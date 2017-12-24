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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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نادل مطــرود ينتقم من مديــره وزملائــــــــه ثم ينتحـــر
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العالمية
نادل مطــرود ينتقم من مديــره وزملائــــــــه ثم ينتحـــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

انتقم نادل تركي من مديره السابق وزملائه في مطعم كان يعمل به قبل طرده، بقتلهم ببندقية كان يخبّئها في سترته ثم أطلق النار على رأسه ليموت على الفور.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، امس أن النادل عاد إلى المطعم بعد يومين من طرده إثر مشاجرة مع مديره، ليقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في مدينة أنطاليا (جنوب غربي البلاد).
ونقلت الصحيفة عن رئيس شرطة أنطاليا قوله إن صدام كوركماز (26 عاما) الذى طرد من عمله بعد خلاف مع رئيسه السابق قبل الحادث بيومين، عاد إلى المطعم "وهو في حالة غضب، عازما على الانتقام من الجميع".

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نادل مطــرود ينتقم من مديــره وزملائــــــــه ثم ينتحـــر
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

انتقم نادل تركي من مديره السابق وزملائه في مطعم كان يعمل به قبل طرده، بقتلهم ببندقية كان يخبّئها في سترته ثم أطلق النار على رأسه ليموت على الفور.
وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، امس أن النادل عاد إلى المطعم بعد يومين من طرده إثر مشاجرة مع مديره، ليقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في مدينة أنطاليا (جنوب غربي البلاد).
ونقلت الصحيفة عن رئيس شرطة أنطاليا قوله إن صدام كوركماز (26 عاما) الذى طرد من عمله بعد خلاف مع رئيسه السابق قبل الحادث بيومين، عاد إلى المطعم "وهو في حالة غضب، عازما على الانتقام من الجميع".

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24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
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التوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...
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