نادل مطــرود ينتقم من مديــره وزملائــــــــه ثم ينتحـــر

انتقم نادل تركي من مديره السابق وزملائه في مطعم كان يعمل به قبل طرده، بقتلهم ببندقية كان يخبّئها في سترته ثم أطلق النار على رأسه ليموت على الفور.

وذكرت صحيفة "حرييت" التركية، امس أن النادل عاد إلى المطعم بعد يومين من طرده إثر مشاجرة مع مديره، ليقتل 3 أشخاص قبل أن ينتحر في مدينة أنطاليا (جنوب غربي البلاد).

ونقلت الصحيفة عن رئيس شرطة أنطاليا قوله إن صدام كوركماز (26 عاما) الذى طرد من عمله بعد خلاف مع رئيسه السابق قبل الحادث بيومين، عاد إلى المطعم "وهو في حالة غضب، عازما على الانتقام من الجميع".