كتائب القسام:سلاحنا هو صمّام الأمان لشعبنا وقضيتنا

القدس المحتلة ـ (وكالات)

قال امس المجلس العسكري في قيادة كتائب عز الدين القسام في مناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس حركة حماس إن محاولات «أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهما في المنطقة لتسريع عجلة التطبيع والهرولة نحو الكيان مصيرها الفشل».

وأضاف في بيان له بالمناسبة أن «ما آلت إليه الصراعات في أمتنا وما وصلت إليه من حالة تشرذم وهو أن تؤكد من جديد صوابية ما ذهبنا إليه من النأي بأنفسنا وقضيتنا العادلة عن كل الصراعات الداخلية في محيط فلسطين العربي والإسلامي»، مؤكداً على ثبات هذا الموقف وبقائه. وجاء في البيان المذكور أيضاً أن «امتلاك أوراق القوة هي مهمتنا المقدسة وواجبنا الدائم الذي نسهر عليه ونسعى بكل طاقاتنا إليه، وإن سلاحنا هو شرف أمتنا وصمام الأمان لشعبنا وقضيتنا». وأكدت «القسام» على أن «التأسيس الحقيقي لمعركة تحرير فلسطين يمر عبر توحيد جهود الأمة وحشد طاقاتها نحو فلسطين والقدس والأقصى»، مؤكدةً على استمرار العمل على حشد هذه الجهود والطاقات بكافة أشكالها.