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يوم الأحد 24 ديسمبر 2017
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كتائب القسام:سلاحنا هو صمّام الأمان لشعبنا وقضيتنا
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كتائب القسام:سلاحنا هو صمّام الأمان لشعبنا وقضيتنا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

القدس المحتلة ـ (وكالات)
قال امس المجلس العسكري في قيادة كتائب عز الدين القسام في مناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس حركة حماس إن محاولات «أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهما في المنطقة لتسريع عجلة التطبيع والهرولة نحو الكيان مصيرها الفشل».
وأضاف في بيان له بالمناسبة أن «ما آلت إليه الصراعات في أمتنا وما وصلت إليه من حالة تشرذم وهو أن تؤكد من جديد صوابية ما ذهبنا إليه من النأي بأنفسنا وقضيتنا العادلة عن كل الصراعات الداخلية في محيط فلسطين العربي والإسلامي»، مؤكداً على ثبات هذا الموقف وبقائه. وجاء في البيان المذكور أيضاً أن «امتلاك أوراق القوة هي مهمتنا المقدسة وواجبنا الدائم الذي نسهر عليه ونسعى بكل طاقاتنا إليه، وإن سلاحنا هو شرف أمتنا وصمام الأمان لشعبنا وقضيتنا». وأكدت «القسام» على أن «التأسيس الحقيقي لمعركة تحرير فلسطين يمر عبر توحيد جهود الأمة وحشد طاقاتها نحو فلسطين والقدس والأقصى»، مؤكدةً على استمرار العمل على حشد هذه الجهود والطاقات بكافة أشكالها.

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كتائب القسام:سلاحنا هو صمّام الأمان لشعبنا وقضيتنا
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017

القدس المحتلة ـ (وكالات)
قال امس المجلس العسكري في قيادة كتائب عز الدين القسام في مناسبة مرور 30 عاماً على تأسيس حركة حماس إن محاولات «أمريكا والكيان الصهيوني وأذنابهما في المنطقة لتسريع عجلة التطبيع والهرولة نحو الكيان مصيرها الفشل».
وأضاف في بيان له بالمناسبة أن «ما آلت إليه الصراعات في أمتنا وما وصلت إليه من حالة تشرذم وهو أن تؤكد من جديد صوابية ما ذهبنا إليه من النأي بأنفسنا وقضيتنا العادلة عن كل الصراعات الداخلية في محيط فلسطين العربي والإسلامي»، مؤكداً على ثبات هذا الموقف وبقائه. وجاء في البيان المذكور أيضاً أن «امتلاك أوراق القوة هي مهمتنا المقدسة وواجبنا الدائم الذي نسهر عليه ونسعى بكل طاقاتنا إليه، وإن سلاحنا هو شرف أمتنا وصمام الأمان لشعبنا وقضيتنا». وأكدت «القسام» على أن «التأسيس الحقيقي لمعركة تحرير فلسطين يمر عبر توحيد جهود الأمة وحشد طاقاتها نحو فلسطين والقدس والأقصى»، مؤكدةً على استمرار العمل على حشد هذه الجهود والطاقات بكافة أشكالها.

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في وداع عام 2017:حرائق باقية... وأخرى آتية؟
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
يلفظ عام 2017 هذه الأيام أنفاسه الأخيرة تاركا وراءه الكثير من الانفجارات السياسية والتطورات الأمنية التي...
المزيد >>
ليبيا:تصعيد... والكشف عن سوق العبيد
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جوان 2017:
المزيد >>
الجزائر:نجاحات أمنية وتقلبات سياسية
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
شهدت مصر خلال عام 2017 نجاحا امنيا ضد العمليات الارهابية التي كانت هذه السنة اقل حدة من السنوات الماضية...
المزيد >>
مصر:سنة الإرهاب ضد المساجد والكنائس
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
• 9 جانفي:
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خالد الحدّاد
التوافق ضرورة وليس اختيارا
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