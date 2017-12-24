سلطات الاحتلال ترتكب جرائم حرب:«غازٌ مجهول» لقمع احتجاجات الفلسطينيين

القدس المحتلة ـ (وكالات)

طلبت امس وزارة الصحة الفلسطينية تدخل المنظمات الإنسانية والحقوقية الدولية للكشف عن طبيعة الغازات التي تمعن سلطات الاحتلال باستخدامها بشكل مفرط والتي أصابت العشرات من المواطنين والمسعفين والصحفيين بالاختناق الشديد والغثيان والتقيؤ وسرعة في نبضات القلب.

وتستخدم قوات الاحتلال الاسرائيلي، خلال قمعها للمواجهات التي تدور في الضفة الغربية وقطاع غزة غازا مجهولا يسبب حالات اغماء بالإضافة إلى الاختناقات.وأكد الناطق باسم وزارة الصحة في قطاع غزة، أشرف القدرة، في تصريحات للإعلام، أن الوزارة طالبت المنظمات الدولية بالكشف عن طبيعة هذا الغاز غير المعروف، وقال :»لو كنّا نعرف ما هي طبيعة هذا الغاز ما أطلقنا عليه اسم الغاز المجهول».