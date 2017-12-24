بعد زلزال القدس:مخطّط أمريكي لـ«دفن» حقّ العودة ؟

أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن هناك معلومات عن توجه واشنطن للاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات إلى القدس وشطب حق العودة، ودعا للإعلان عن انتهاء اتفاقية أوسلو وتفجير الانتفاضة.

القدس لا شرقية ولا غربية.. بل هي عاصمة فلسطين الأبدية

القدس المحتلة ـ وكالات

وفي كلمة له بمؤتمر القدس العالمي الحادي عشر في غزة امس السبت، أكد هنية حصوله على معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة في القدس، منها أنها قد تعترف بيهودية إسرائيل، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن هذا من معالم «صفقة القرن» لكل من راهن على الإدارة الأمريكية.

وقال هنية «لا نقول فلسطين الضفة وغزة وحدود 67، بل فلسطين كلها من النهر إلى البحر، والقدس الواحدة الموحدة لا شرقية ولا غربية، بل هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية».

وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس «نحن متمسكون بأن القدس عنوان ورمز وهوية لكل الدلالات التي نعرفها دينياً وتاريخياً في الحاضر والمستقبل»، وتابع «إذا كان الحرم المكي مركز الهداية فإن الأقصى هو مركز الإمامة».

كما أكد هنية أن القدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين، وعاصمة دينية لكل مسلمي العالم، مشددا على أن الأمة العربية الإسلامية لا يمكن لها أن تتنازل عن القدس تحت أي ظرف.

ورأى أن القرار الأمريكي الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يحمل مخاطر حقيقية على القدس وقضية فلسطين، مجددا موقف حماس بعدم اعترافها «بوجود شيء اسمه إسرائيل حتى تكون لها دولة».

ووصف العمل الرسمي في مواجهة الإدارة الأمريكية بالجيّد، لكنه أعرب عن أسفه لأن يكون هذا التحرك تحت إطار عملية السلام والبحث عن وسيط جديد وأطراف جديدة. وطالب هنية السلطة الفلسطينية بالإعلان بوضوح عن انتهاء اتفاقية أوسلو، كما دعا إلى رفع اليد عن المقاومة والانتفاضة «حتى تتفجر قوة في وجه الاحتلال الصهيوني».

وفي سياق اخر ارتفعت حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 شهيدا ومئات المصابين وذلك منذ اندلاع المواجهات قبل أكثر من أسبوعين، وسط مطالبات باستمرار الهبة الشعبية لنصرة القدس حتى تتراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها بشأن المدينة المقدسة.

وشيّع المواطنون امس السبت في قطاع غزة جثمان محمد محيسن الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال أمس الاول الجمعة، أثناء المواجهات في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة.وقد استشهد فلسطينيان يوم أمس الاول وأصيب نحو سبعمائة آخرين برصاص الاحتلال أثناء المواجهات مع قوات إسرائيلية في مناطق متعددة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع.وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 14 منذ اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة وغزة، عقب القرار الأمريكي بشأن القدس.

وتواصلت امس المسيرات والمظاهرات في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وترحيبا بالقرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة بشأن مدينة القدس. كما فرقّت قوات الاحتلال الاسرائيلي تحركات فلسطينية نصرة للقدس اليوم السبت في بيت لحم، واعتدت على تحرك فلسطيني نظمّه عددُ من الشبّان الفلسطينيين.

رأي خبـــــــير

الدكتور طارق فهمى محلل سياسي

«لابد من الذهاب لمجلس الأمن لاتخاذ قرار لتأكيد الحقوق الفلسطينية الكاملة و تثبيت الوضع القانونى لمدينة القدس الان ومنع أي تغييرات على الأرض .. التحرك الدولى المطلوب سيكون من خلال تحركات روسية باعتبارها طرفا أساسيا فى عملية السلام ..»