بعد زلزال القدس:مخطّط أمريكي لـ«دفن» حقّ العودة ؟

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24 ديسمبر 2017
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن هناك معلومات عن توجه واشنطن للاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات إلى القدس وشطب حق العودة، ودعا للإعلان عن انتهاء اتفاقية أوسلو وتفجير الانتفاضة.
القدس لا شرقية ولا غربية.. بل هي عاصمة فلسطين الأبدية
القدس المحتلة ـ وكالات
وفي كلمة له بمؤتمر القدس العالمي الحادي عشر في غزة امس السبت، أكد هنية حصوله على معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة في القدس، منها أنها قد تعترف بيهودية إسرائيل، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن هذا من معالم «صفقة القرن» لكل من راهن على الإدارة الأمريكية.
وقال هنية «لا نقول فلسطين الضفة وغزة وحدود 67، بل فلسطين كلها من النهر إلى البحر، والقدس الواحدة الموحدة لا شرقية ولا غربية، بل هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية».
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس «نحن متمسكون بأن القدس عنوان ورمز وهوية لكل الدلالات التي نعرفها دينياً وتاريخياً في الحاضر والمستقبل»، وتابع «إذا كان الحرم المكي مركز الهداية فإن الأقصى هو مركز الإمامة».
كما أكد هنية أن القدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين، وعاصمة دينية لكل مسلمي العالم، مشددا على أن الأمة العربية الإسلامية لا يمكن لها أن تتنازل عن القدس تحت أي ظرف.
ورأى أن القرار الأمريكي الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يحمل مخاطر حقيقية على القدس وقضية فلسطين، مجددا موقف حماس بعدم اعترافها «بوجود شيء اسمه إسرائيل حتى تكون لها دولة».
ووصف العمل الرسمي في مواجهة الإدارة الأمريكية بالجيّد، لكنه أعرب عن أسفه لأن يكون هذا التحرك تحت إطار عملية السلام والبحث عن وسيط جديد وأطراف جديدة. وطالب هنية السلطة الفلسطينية بالإعلان بوضوح عن انتهاء اتفاقية أوسلو، كما دعا إلى رفع اليد عن المقاومة والانتفاضة «حتى تتفجر قوة في وجه الاحتلال الصهيوني».
وفي سياق اخر ارتفعت حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 شهيدا ومئات المصابين وذلك منذ اندلاع المواجهات قبل أكثر من أسبوعين، وسط مطالبات باستمرار الهبة الشعبية لنصرة القدس حتى تتراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها بشأن المدينة المقدسة.
وشيّع المواطنون امس السبت في قطاع غزة جثمان محمد محيسن الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال أمس الاول الجمعة، أثناء المواجهات في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة.وقد استشهد فلسطينيان يوم أمس الاول وأصيب نحو سبعمائة آخرين برصاص الاحتلال أثناء المواجهات مع قوات إسرائيلية في مناطق متعددة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع.وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 14 منذ اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة وغزة، عقب القرار الأمريكي بشأن القدس.
وتواصلت امس المسيرات والمظاهرات في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وترحيبا بالقرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة بشأن مدينة القدس. كما فرقّت قوات الاحتلال الاسرائيلي تحركات فلسطينية نصرة للقدس اليوم السبت في بيت لحم، واعتدت على تحرك فلسطيني نظمّه عددُ من الشبّان الفلسطينيين.
رأي خبـــــــير
الدكتور طارق فهمى محلل سياسي
«لابد من الذهاب لمجلس الأمن لاتخاذ قرار لتأكيد الحقوق الفلسطينية الكاملة و تثبيت الوضع القانونى لمدينة القدس الان ومنع أي تغييرات على الأرض .. التحرك الدولى المطلوب سيكون من خلال تحركات روسية باعتبارها طرفا أساسيا فى عملية السلام ..»
أعلن رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية أن هناك معلومات عن توجه واشنطن للاعتراف بيهودية الدولة وضم المستوطنات إلى القدس وشطب حق العودة، ودعا للإعلان عن انتهاء اتفاقية أوسلو وتفجير الانتفاضة.
القدس لا شرقية ولا غربية.. بل هي عاصمة فلسطين الأبدية
القدس المحتلة ـ وكالات
وفي كلمة له بمؤتمر القدس العالمي الحادي عشر في غزة امس السبت، أكد هنية حصوله على معلومات تفيد بأن الإدارة الأمريكية قد تقدم على قرارات جديدة في القدس، منها أنها قد تعترف بيهودية إسرائيل، وشطب حق العودة للاجئين الفلسطينيين، معتبرا أن هذا من معالم «صفقة القرن» لكل من راهن على الإدارة الأمريكية.
وقال هنية «لا نقول فلسطين الضفة وغزة وحدود 67، بل فلسطين كلها من النهر إلى البحر، والقدس الواحدة الموحدة لا شرقية ولا غربية، بل هي عاصمة دولة فلسطين الأبدية».
وأضاف رئيس المكتب السياسي لحماس «نحن متمسكون بأن القدس عنوان ورمز وهوية لكل الدلالات التي نعرفها دينياً وتاريخياً في الحاضر والمستقبل»، وتابع «إذا كان الحرم المكي مركز الهداية فإن الأقصى هو مركز الإمامة».
كما أكد هنية أن القدس عاصمة سياسية لدولة فلسطين، وعاصمة دينية لكل مسلمي العالم، مشددا على أن الأمة العربية الإسلامية لا يمكن لها أن تتنازل عن القدس تحت أي ظرف.
ورأى أن القرار الأمريكي الأخير باعتبار القدس عاصمة لإسرائيل يحمل مخاطر حقيقية على القدس وقضية فلسطين، مجددا موقف حماس بعدم اعترافها «بوجود شيء اسمه إسرائيل حتى تكون لها دولة».
ووصف العمل الرسمي في مواجهة الإدارة الأمريكية بالجيّد، لكنه أعرب عن أسفه لأن يكون هذا التحرك تحت إطار عملية السلام والبحث عن وسيط جديد وأطراف جديدة. وطالب هنية السلطة الفلسطينية بالإعلان بوضوح عن انتهاء اتفاقية أوسلو، كما دعا إلى رفع اليد عن المقاومة والانتفاضة «حتى تتفجر قوة في وجه الاحتلال الصهيوني».
وفي سياق اخر ارتفعت حصيلة المواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي إلى 14 شهيدا ومئات المصابين وذلك منذ اندلاع المواجهات قبل أكثر من أسبوعين، وسط مطالبات باستمرار الهبة الشعبية لنصرة القدس حتى تتراجع الإدارة الأميركية عن قراراتها بشأن المدينة المقدسة.
وشيّع المواطنون امس السبت في قطاع غزة جثمان محمد محيسن الذي استشهد برصاص جيش الاحتلال أمس الاول الجمعة، أثناء المواجهات في المنطقة الحدودية شرق مدينة غزة.وقد استشهد فلسطينيان يوم أمس الاول وأصيب نحو سبعمائة آخرين برصاص الاحتلال أثناء المواجهات مع قوات إسرائيلية في مناطق متعددة في الضفة الغربية والقدس المحتلة والقطاع.وبهذا يرتفع عدد الشهداء إلى 14 منذ اندلاع المواجهات مع قوات الاحتلال في الضفة وغزة، عقب القرار الأمريكي بشأن القدس.
وتواصلت امس المسيرات والمظاهرات في الأراضي الفلسطينية احتجاجا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترومب اعتبار القدس عاصمة إسرائيل، وترحيبا بالقرار الذي وافقت عليه الجمعية العامة بشأن مدينة القدس. كما فرقّت قوات الاحتلال الاسرائيلي تحركات فلسطينية نصرة للقدس اليوم السبت في بيت لحم، واعتدت على تحرك فلسطيني نظمّه عددُ من الشبّان الفلسطينيين.
رأي خبـــــــير
الدكتور طارق فهمى محلل سياسي
«لابد من الذهاب لمجلس الأمن لاتخاذ قرار لتأكيد الحقوق الفلسطينية الكاملة و تثبيت الوضع القانونى لمدينة القدس الان ومنع أي تغييرات على الأرض .. التحرك الدولى المطلوب سيكون من خلال تحركات روسية باعتبارها طرفا أساسيا فى عملية السلام ..»
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017