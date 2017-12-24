غدا اجتماع مجلس ادارة محفظة ليبيا للاستثمار

يعقد مكتب العلاقات الدولي بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار غدا اجتماعه الاول لمجلس ادارة المحفظة بفندق لايكو تونس (ابو نواس سابقا) بداية من الساعة العاشرة صباحا حيث يشرف على الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير العام ويختتم بجولة في الفندق للتعرف على هذا الصرح الاستثماري الهام الذي سيتم افتتاحه قريبا.