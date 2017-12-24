غدا اجتماع مجلس ادارة محفظة ليبيا للاستثمار
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة
غدا اجتماع مجلس ادارة محفظة ليبيا للاستثمار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
يعقد مكتب العلاقات الدولي بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار غدا اجتماعه الاول لمجلس ادارة المحفظة بفندق لايكو تونس (ابو نواس سابقا) بداية من الساعة العاشرة صباحا حيث يشرف على الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير العام ويختتم بجولة في الفندق للتعرف على هذا الصرح الاستثماري الهام الذي سيتم افتتاحه قريبا.
بورصة تونس تواصل انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أنهت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري على منحى سلبي، للأسبوع...المزيد >>
رقم اليوم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
هو حجم القرض الذي منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس في اطار اتفاقيتي قرض ستخصص الاولي لتمويل مشروع «تونس...المزيد >>
كشفتها دراسة حول الأمن الغذائي والتغذية في تونس:ضعف المردودية وتدهور خصوبة التربة خطران ينتظران الحلّ
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
خلصت الدراسة الاستراتيجية حول الامن الغذائي والتغذية في تونس التي قام بها المعهد التونسي للدراسات...المزيد >>
في اجتماع كاتب الدولة للموارد المائية مع المؤسسات المموّلة :التّقرير القطاعي السنوي للمياه بين التقييم ...
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت مناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه محور جلسة العمل التي أشرف عليها عبد الله الرابحي كاتب الدولة...المزيد >>
غدا اجتماع مجلس ادارة محفظة ليبيا للاستثمار
صدر هذا المقال بالنسخة الورقية للشروق
| 24 ديسمبر 2017
يعقد مكتب العلاقات الدولي بمحفظة ليبيا افريقيا للاستثمار غدا اجتماعه الاول لمجلس ادارة المحفظة بفندق لايكو تونس (ابو نواس سابقا) بداية من الساعة العاشرة صباحا حيث يشرف على الاجتماع رئيس واعضاء مجلس ادارة المؤسسة الليبية للاستثمار والمدير العام ويختتم بجولة في الفندق للتعرف على هذا الصرح الاستثماري الهام الذي سيتم افتتاحه قريبا.
بورصة تونس تواصل انخفاضها للأسبوع الثالث على التوالي
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
أنهت بورصة تونس للأوراق المالية معاملات الأسبوع الممتد من 18 إلى 22 ديسمبر الجاري على منحى سلبي، للأسبوع...المزيد >>
رقم اليوم
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
هو حجم القرض الذي منحه البنك الافريقي للتنمية الى تونس في اطار اتفاقيتي قرض ستخصص الاولي لتمويل مشروع «تونس...المزيد >>
كشفتها دراسة حول الأمن الغذائي والتغذية في تونس:ضعف المردودية وتدهور خصوبة التربة خطران ينتظران الحلّ
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
خلصت الدراسة الاستراتيجية حول الامن الغذائي والتغذية في تونس التي قام بها المعهد التونسي للدراسات...المزيد >>
في اجتماع كاتب الدولة للموارد المائية مع المؤسسات المموّلة :التّقرير القطاعي السنوي للمياه بين التقييم ...
24 ديسمبر 2017 السّاعة 21:00
مثلت مناقشة التقرير القطاعي السنوي للمياه محور جلسة العمل التي أشرف عليها عبد الله الرابحي كاتب الدولة...المزيد >>
-
20:42الكرة الطائرة/ كاس السوبر: اللقب الثالث في رصيد النجم الساحلي
24 ديسمبر 2017
-
20:32حاتم الفرجاني يتحوّل الامارات لبحث منع التونسيات من دخول اراضيها
24 ديسمبر 2017
-
20:23تونس تقرر منع الطائرات الاماراتية من دخول مطاراتها
24 ديسمبر 2017
-
20:15عمدون: 5 اصابات في حادث تصادم بين حافلة سياحية وسيارة خفيفة
24 ديسمبر 2017
-
20:07الرابطة المحترفة1: النتائج والترتيب العام
24 ديسمبر 2017
-
19:59الرابطة الأولى: النجم يحقق أول انتصار مع مدربه الجديد
24 ديسمبر 2017
-
19:55عماد الخميري: النهضة متمسكة بوثيقة قرطاج وحريصة على توسيع التوافق
24 ديسمبر 2017
-
19:53دجابو يعطي الأولوية لوفاق سطيف .. قبل التفكير في تغيير الاجواء
24 ديسمبر 2017
-
19:51القصرين: حجز 51 إطارا مطاطيا جزائري الصنع على متن شاحنة
24 ديسمبر 2017
-
19:42منزل بوزيان: انطلاق فعاليات الدورة 7 لمهرجان ثورة الحرية والكرامة
24 ديسمبر 2017
-
19:39المسعدين: إيقاف شخص تحيل على أقارب سجناء
24 ديسمبر 2017
-
19:30سيدي بوزيد: اختتام فعاليات المهرجان الدولي لثورة 17 ديسمبر
24 ديسمبر 2017
-
19:25قفصة: الوالي يعود الجندي المصاب في آخر عملية بجبل الشعانبي
24 ديسمبر 2017
-
19:22العلا: الدورة الأولى لمهرجان زيت الزيتون بأوﻻد عمر
24 ديسمبر 2017
-
19:17سليانة: بطاقة ايداع بالسجن ضد رئيس مركز حرس وطني و3 اعوان
24 ديسمبر 2017
-
19:09عمدون: انقلاب حافلة سياحية
24 ديسمبر 2017
-
15:08منوبة: تحرير 806 محضرا ديوانيا منذ بداية السنة
24 ديسمبر 2017
-
14:59وزير الخارجية الإماراتي يعلق على قرار منع التونسيات من السفر إلى بلاده
24 ديسمبر 2017
-
14:54تطاوين: وقع تخريبه في احتجاجات الكامور.. ترميم المستودع البلدي القديم
24 ديسمبر 2017
-
14:47جندوبة: ايقاف 3 عملة بتهمة سرقة فضاء تجاري
24 ديسمبر 2017
خالد الحدّادالتوافق ضرورة وليس اختيارا
أعادت نتائج الانتخابات التشريعية الجزئية في ألمانيا إلى السطح ملف التوافق. وانفتح جدل واسع خلال الأيّام القليلة الفارطة، أشبه ما يكون بالحرب، حول محاور عديدة، منها نوايا لمراجعة...المزيد >>
الأخبار الأكثر قراءة