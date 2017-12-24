اتحاد أصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين يركز أول مكتب جهوي بقفصة

احتضن مقرّ المدرسة العليا الخاصة للمهندسين بقفصة اجتماعا نظّمه الاتحاد التونسي لأصحاب المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين لتركيز أول فرع جهوي له. وقال رئيس الاتحاد عبد اللطيف الخماسي إن هذا الهيكل جاء ليضع حدّا لحالة التشتت التي تعيشها المؤسسات الخاصة للتربية والتعليم والتكوين منذ سنوات وعقود. وهو يهدف إلى تنظيم عملها في إطار واحد وهيكل واحد يكون مخاطبا كفءا لكافة الهياكل الإدارية للدولة التي لها علاقة إشراف أو تسيير في هذه القطاعات مضيفا ان الضرورة تقتضي اليوم تركيز هياكل للاتحاد في كافة الجهات.